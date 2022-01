Somos lo que Hacemos

Recién terminó el 2021, junto con el año que le precedió seguramente son los más difíciles de los que tengamos memoria; aun con ello estamos vivos y por eso tenemos la oportunidad de dar gracias e ilusionarnos con que mejores días están por venir; con la esperanza de que pronto nos volveremos a abrazar y que el recuerdo de los que se fueron no se acabará nunca, que nuestros muertos nos acompañarán hasta que llegue el momento de volvernos a encontrar.

Hoy debemos sentirnos agradecidos por nuestras alegrías y por nuestras penas, por el inmenso regalo de contar con gente que se ha dedicado en cuerpo y alma a luchar por nosotros, miles de héroes y heroínas anónimos del sector médico, que han dado lo mejor de sí en estos días tan aciagos.

Hoy debemos dar gracias por nuestro trabajo, por contar con uno que nos permite llevar el pan a la casa y poder construir una historia con los nuestros. El año que recién terminó atestiguamos como mucha gente murió sola en una cama de hospital al igual que la soledad de sus deudos al no poder ser acompañados ni siquiera en el adiós a sus seres queridos, hoy en estos días hasta la soledad ha sido más dura.

Durante el 2021, con dolores y abrazos pendientes, tuvimos la oportunidad de seguir diciéndonos -te quiero, los extraño y espero verlos pronto-; demos gracias porque no habrá enfermedad alguna que nos quite esa esperanza, ni hoy ni nunca.

Hoy debemos de sentirnos agradecidos con la ciencia, si, con el desarrollo de las ideas que hoy se condena y se merma en nuestro país, pero que en otros ha hecho lo que parecía imposible: desarrollar en tan sólo un año una vacuna que en otras condiciones hubiera requerido por lo menos de diez. Hoy debemos dar gracias y valorar esa esperanza, miles se fueron sin tenerla, hoy es la posibilidad que nos permite ilusionarnos con la opción de que la pandemia termine y el pinche virus no mate más.

Agradecer requiere valorar la oportunidad que muchos no tendrán más, pero también nos demanda la obligación de ser mejores, ser más solidarios y exigir con hechos lo que para muchos han sido sólo palabras huecas que se dicen por ocasión y no por convicción; debemos tener la certeza de que la sinrazón no construye una mejor comunidad; debemos hacer votos porque en los hechos tenemos la oportunidad de construir juntos, día con día, un espacio digno para nuestras familias y por ello reconocernos como gente bendecida de muchas formas que tiene la obligación moral de contribuir con su sociedad, de mayor forma que aquellos que no han tenido ni nuestra suerte, ni nuestro entorno. Hoy, en adición a decir gracias deberemos decir, si, me comprometo; es que si pasamos estos días difíciles y mañana seguimos siendo los mismos, si los que tenemos las oportunidad de la holgura económica, de la salud y de continuar con las comodidades de siempre no recapacitamos respecto de nuestro rol en la sociedad, miles de mexicanos habrán muerto en un país colapsado por nuestra indiferencia, en el que exigimos el compromiso de todos pero no el nuestro. Mejores días están por venir, no perdamos la oportunidad de asegurarnos que así sea.