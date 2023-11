Cuando queremos ser otra persona

Las historias se repiten día a día con diferentes personajes, así es la vida hablemos del plano que ustedes pongan sobre la mesa. Si es de política y gobierno son miles de ejemplos de imitadores de personajes pasados, o malos imitadores de personajes pasados.

Todos en la vida hemos puesto la vista en un individuo o individuos que nos han impactado por sus realizaciones en la vida, por poner un ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, hasta hoy presidente de México, se ha soñado como Benito Juárez García un millón de veces, se siente el reformador mexicano del Siglo XXI, por supuesto que millones de compatriotas así lo ven. Pero López Obrador no es Benito Juárez, los tiempos y las circunstancias cambian. Juárez no contaba con la tecnología que tiene AMLO, Juárez llevó el gobierno en carretas, López Obrador gobierna a través de sus mañaneras que se trasmiten por Youtube a todo el mundo.

También Andrés Manuel se sueña como Francisco I. Madero, lo dice por las mañanas, pero Madero no pudo vivir el tiempo suficiente para enderezar al país, fue asesinado y su legado de “sufragio efectivo no reelección” poco a poco va quedando en el olvido, excepto por gobernadores y presidente de la República. Ahora se reeligen diputados federales, senadores, diputados locales,

alcaldes y el sufragio efectivo no reelección ha quedado solo en los libros de historia.

Andrés Manuel se ve como héroe de la Independencia, como Miguel Hidalgo, pero Hidalgo fue fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811, no completó un año de lucha, pero aun así López Obrador insiste.

Un día como hoy, un 4 de noviembre de 2019 miembros del crimen organizado dieron muerte a mujeres y menores de edad en las inmediaciones de la comunidad de La Mora, municipio de

Bavispe, en los límites con Chihuahua. ¿Quién era el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana? El hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, que como secretario fue un fiasco enorme y premiado con la gubernatura. Ese 4 de noviembre iban en tres vehículos diecisiete miembros de la familia LeBaron cuando fueron atacados por decenas de sicarios con armas de alto poder muriendo 9 miembros, tres adultos y seis menores, 8 sobrevivieron al ataque. Hasta hoy el presidente López Obrador y su gobierno no han podido lograr que sean sentenciados los asesinos, solo uno y creo que le dieron 4 años de cárcel.

Mientras que en Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora, ha resultado que quisiera ser una influencer exitosa, hace sus participaciones en su casa, en su camioneta, en su oficina, etc., por cierto que los trigueros le pusieron “la reina del Tick Toc”.

El próximo 12 de noviembre presentará, públicamente, su segundo informe de gobierno, espera que López Obrador asista, por cierto que el viernes López Obrador en su mañanera anunció que el

jueves 9 de noviembre se traslada a Tijuana, el viernes 10 sostendrá, en Tijuana, la reunión de seguridad y la conferencia de prensa, después se traslada a Tecate y Mexicali; el sábado 11 va a San

Felipe y San Quintín y si le da tiempo a Ensenada y el domingo 12, en Rosarito acompañará a Marina del Pilar en su Segundo Informe, de ahí se va a Sonora. Por lo pronto le preguntó ¿a quién o a quiénes ha admirado en su vida y ha tratado de imitar? Saludos.

*- El autor es periodista independiente.