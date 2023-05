Cuando la tierra se mueve

Nací en una ciudad donde la tierra se mueve. A mi corta edad, aprendí a presentir los temblores, y no me refiero a ser psíquica, sino que desarrollas una intuición que te permite escuchar el crujir del suelo. Cuando tronaba la tierra y los perros se agitaban, venial el jalón, unas veces, todo rebotaba como pelotas, y otras, todo se mecía desenfrenadamente.

Mi primer temblor lo registré en mi memoria cuando tenía 4 años de edad. Fue en 1979, recuerdo que estaba jugando con unos luchadores de plástico, y empezaron a saltar sin control. Mi madre corrió hacia mí, me tomó en los brazos y nos paramos bajo el marco de la puerta.

Si eres cachanilla, entenderás que los marcos de las puertas son una especie de portales divinos contra los temblores, aunque en verdad solo se trata de una escuadra de madera, que no podría contra la rabia de la naturaleza si se presenta el temido “Big One”.

Así transcurrió mi niñez, mi adolescencia y ya convertida en mujer, entre el bamboleo de la tierra en Mexicali, siempre escuchando la misma frase: “Está cambiando el clima, va a temblar”.

Mi mente fantaseaba con que un día La Falla de San Andrés iba a crujir tan fuerte, que la península de Baja California se convertiría en isla, y en el peor de los casos, se hundiría en el océano.

Esta teoría tan simplista, es una realidad que podría suceder, de acuerdo a los sismólogos, que cada que tiembla en esta región, se preguntan si se trata del “Big One”, que es un fenómeno que ocurre cada 150 años y consiste en un sismo de magnitud 8. Hace 300 años lo esperan.

Pensé que ese día había llegado el 4 de abril de 2010 cuando se suscitó el terremoto de 7.2 en la escala de Ritcher con profundidad de 10 kilómetros y una duración de 89 segundos, que para mí se convirtieron en una eternidad.

Recuerdo que estábamos en el parque, y la tierra trono, todo empezó trepidar, los árboles se zarandeaban de lado a lado, como si sacudieras un plumero. El pavimento se empezó a partir en dos, y los tanques de gas empezaron a explorar. La gente salía gritando, otros se hincaban y rezaban, otros más se abrazaban. “Este es el bueno”, pensé, convencida que el Armagedón había llegado.

Bueno, no fue así, la historia ya se cuenta sola. Dormimos en los carros y los parques por días, ya que ocurrieron más de 13 mil réplicas que se alargaron hasta el 31 de agosto.

Ahora, que me cuenta que la tierra no se para de mover en Mexicali, no dejo de pensar en esa niña abrazada a su madre debajo de un marco de madera.

Espero que la Falla de San Andrés siga perezosa, y desasosegada, solo regalándonos pequeñas sacudidas.

Espero que el “Big One”, tarde en llegar otros tres siglos más.

* La autora es periodista independiente para medios internacionales.