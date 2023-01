Hoy, que llego al artículo número 800 -gracias a esta casa Editorial- me puse a latinar, o sea, a escribir el título en latín. Pero usted dirá: ¡Uy, cuánto latín! “Corpore” / cuerpo. Bueno, sí; pero déjeme que avance un poco y ya verá que tiene su razón de ser. Vamos por partes, como diría un buen carnicero.

Da la bendita casualidad que nuestro cuerpo es lo más valiosos que poseemos. Ni más, ni menos.

Con él vamos por la vida: experimentando, conociendo, sintiendo, disfrutando, sufriendo... De todo, como en botica, pues.

Y nuestro cuerpo es -sin la menor duda- nuestro medio de comunicación más importante. Al hablar, al escribir, al asumir actitudes, al comportarnos de determinada manera y hasta cuando no decimos nada. Darle mantenimiento es esencial. La dieta, el ejercicio, el descanso. Ya lo dijo Décimo Junio Juvenal: “Mente sana en cuerpo sano” que hasta en latín me la sé: “Men sana in corpore sano”.

Existe otro “corpore” menos conocido que a mí me interesa mucho, el Corpus del Español del Siglo XXI / CORPES XXI. Cito: “En lingüística, se llama corpus a un conjunto de lo más extenso y ordenado de textos… y es empleado para conocer el contexto y las propiedades de las palabras, expresiones y construcciones a partir de los usos reales registrados”. Lo que por supuesto -hoy- está en formato electrónico.

Dicha versión del corpus contiene más 436 millones de elementos gramaticales, de los cuales más de 56 millones corresponden a signos ortográficos: puntos, comas, tildes. Al contemplar estas cifras la verdad dan ñañaras, ¿no? Porque cuántos de esto elementos y signos utilizamos correctamente en nuestra comunicación diaria...

Todo se puede decir bien y no me refiero a decirlo en forma académica; sino comunicativa. Y, no es ningún secreto que la mejor forma para adquirir un amplio vocabulario con mayor riqueza expresiva es la lectura. ¡A leer se ha dicho!

PALABRA DE HOY: CORPORE

La palabra cuerpo está interrelacionada con adjetivo corpóreo del latín 'corporeus' que significa “todo lo relativo al cuerpo” en atributos, índole, características y condición. Aunque también se le dice corpóreo a una persona muerta o cadáver. ¡Híjole, no espanten!.

DE MI LIBRERO: EL PODER DE LA PALABRA

Sigmund Freud, dijo: “La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz

como lo son unas pocas palabras bondadosas”.

“El poder de las palabras” escrito por Miguel Campos Ramos es un libro de consulta que, a pesar de haber sido pensado para jóvenes de secundaria y preparatoria, resulta de utilidad para toda persona que se quiera comunicar mejor. Y en ello, las palabras juegan un papel definitivo.

Editado por Trillas en 2009, nos enseña que las palabras alcanzan los mejores aciertos o generan los mayores conflictos. Un sabio consejo: “Piense bien antes de hablar o escribir algo definitivo”. Y jamás se apene por utilizar un diccionario, yo recomiendo el de la RAE, para expresar con precisión lo que desea comunicar y lucir un excelente “corpore”.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.