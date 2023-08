Con los pies en la tierra

Este artículo se lo dedico al CLIENTE ACTUAL. Singular personaje que determina la vida de cualquier negocio. Empezaré con este preámbulo.

Siempre he pensado que el balance bueno o malo de una empresa es el resultado de la responsabilidad del líder de la empresa y de su equipo de ejecutivos de primer nivel. ¿Que quiero decir con esto? que si pudiéramos medir ese balance con una regleta con una escala de 10 números quedaría como sigue:

10,9 y 8 no están al alcance de la empresa, pero sí su observancia ya que estos representan los distintos factores del entorno y que afectan todos los niveles de la estrategia general del negocio. Por lo tanto, los gerentes de marketing o de ventas deben analizar cuidadosamente las influencias y las limitaciones que imponen los factores del ambiente y que no se pueden controlar cuando preparan los planes estratégicos para un producto y/o servicio. No obstante, el gerente de marketing o de ventas debe aceptar el entorno prácticamente como está, pero lo que sí pueden hacer es ADECUAR estrategias para sacarle la mejor ventaja de la situación.

7-1 es responsabilidad absoluta de la empresa. El problema que se presenta es que la mayoría de las PYMES en México sólo están haciendo su tarea del 1 al 4, quedando pendiente por atender los niveles 5, 6 y 7. Estos puntos no atendidos están frente a nosotros, en los recursos humanos y materiales de la empresa, es decir, la solución la tenemos dentro, la tenemos con los nuestros, con nuestros clientes internos.

Al no hacer la tarea completa, se presenta un GAP enorme. Pero también es enorme de posibilidades de CRECIMIENTO y no solamente de sobrevivencia, sino de crecimiento REAL. Y para ello las empresas requieren regresar a lo básico.

Regresar a lo básico es, definir tu estrategia de marketing, fortalecer tu plan comercial, orientar tus esfuerzos comerciales, hacer más rentables a tu CARTERA ACTUAL de CLIENTES, revisar la prestación del servicio prometido, vigilar más de cerca el nivel de servicio al cliente, revisar y apuntalar tu estructura organizacional. ¡Eso es básico!

Pero no lo estamos haciendo. Tenemos los recursos para CONSERVAR y ATRAER nuevos clientes y no lo hacemos porque las empresas están perdidas en los tallos de los árboles, no saben o no quieren “levantar” el helicóptero que les permita ver el horizonte a través de las copas de los árboles.

¿No estás de acuerdo conmigo? entonces te reto a que respondas estas sencillas preguntas:

1. ¿Ya tienes elaborado tu Plan de Mercadotecnia?

2. ¿Sabes quién es tu Buyer Persona?

3. ¿Ya tienes preparado y probado tu Plan de Ventas?

4. ¿Sabes de qué tamaño es el mercado de tu industria?

5. ¿Ya tienes definido tu plan de comunicación, es decir, la forma como te vas a comunicar con tus mercados meta?

6. ¿Ya tienes cotizada tu campaña de publicidad?

7. ¿Ya tienes listo tu presupuesto de ventas para el último cuatrimestre -septiembre – diciembre 2023?

8. ¿Tu estructura comercial está lista para los retos que te presentará este 2024?

Por otra parte, el problema surge si contestamos que SÍ a la siguiente pregunta:

¿Tienes una empresa con orientación a las ventas que busca alcanzar la rentabilidad por medio del volumen de ventas y tratas de convencer a los posibles clientes de la compra, aunque sepas que el “cliente y el producto y/o servicio no hacen buena pareja”?

Las empresas con orientación a las ventas dan mayor valor a una venta efectuada, que al desarrollo de la relación a largo plazo con el cliente. En cambio, la meta final de la mayoría de las empresas orientadas al marketing es obtener utilidades a través del valor para el cliente, ofrecerle satisfacción y establecer relaciones a largo plazo con él. ¿Tu empresa está orientada a las ventas o la mercadotecnia?

Recuerda que nadie tiene la verdad absoluta, pero sigo viendo emprendedores, dueños de negocios y empresarios con un gran rezago en el área de ventas, servicio al cliente y liderazgo, pero también en la falta de conocimiento de su mercado real y potencial, pero también en insistir en la mala práctica de traer nuevos clientes y olvidarse de los clientes actuales. Es más, no los conocen. No tienen un programa de RETENCIÓN de clientes y de esta forma generar fidelidad. Eso es más valioso que traer nuevos clientes. ¿Qué te sugiero?

Tener una estrategia diseñada para mantener a los clientes actuales y fidelizarlos a largo plazo. Es aumentar la lealtad de los clientes, lo que puede traducirse en mayores ventas, mayores ingresos y un mejor posicionamiento de la marca en el mercado. Esto trae consigo los siguientes beneficios:

· Aumento de la lealtad del cliente: ayuda a aumentar la lealtad del cliente al hacer que los clientes se sientan valorados y apreciados, los clientes fieles se quedan a largo plazo y tienden recomendarnos.

· Mayor rentabilidad: Los clientes leales son más rentables que los nuevos clientes, ya que tienen un mayor valor de por vida y gastan más en promedio. Además, los costos de adquisición de nuevos clientes pueden ser significativamente más altos que los costos de retener a los clientes actuales.

· Mejora la imagen de la marca: Un programa de retención de clientes puede ayudar a mejorar la imagen de la marca al demostrar que la empresa se preocupa por sus clientes y está dispuesta a invertir en su satisfacción.

· Reducción de la rotación de clientes: Un programa de retención de clientes puede ayudar a reducir la rotación de clientes al hacer que los clientes se sientan satisfechos y leales a la empresa.

· Mejora la retroalimentación del cliente: Al mantener una relación continua con los clientes, puede proporcionar una retroalimentación valiosa y en tiempo real sobre la satisfacción del cliente y los problemas que puedan surgir. Esto puede ayudar a la empresa a mejorar su servicio y a mantenerse al tanto de las necesidades y expectativas de sus clientes.

Te deseo que tengas los pies en la tierra, pero sin dejar de soñar. Ten un extraordinario cierre 2023 y para ello te invito a que la palabra IMPOSIBLE le quites las primeras dos letras y hagas que todo se haga POSIBLE.

No somos los de antes…somos los de ahora en ADELANTE.

* El autor es Director de Tafoya y Asociados.