Cómo tomaba decisiones Steve Jobs

En su ya famoso discurso en la graduación de la Universidad de Stanford, Steve Jobs en una parte del mismo menciona cómo toma decisiones, sin ser literal:”Cuando tenia como 17 años leí un escrito que decía que si vives cada día como si fueras el último de tu vida algún día tendrías razón, y esto me marcó. Desde entonces me paro frente al espejo cada mañana y me pregunto, ¿si hoy fuera el último día de mi vida, lo que voy hacer querría hacerlo? Y cuando varios días seguidos la respuesta era no me daba cuenta de que necesitaba hacer algunos cambios. El saber que voy a morir es la herramienta más importante que he encontrado para tomar las grandes decisiones de mi vida: las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al fracaso, todo eso se desvanece ante la posibilidad de la muerte”.

TIENE RAZÓN

Pensamos que Jobs tiene toda la razón, ya que efectivamente la mejor manera de vivir es cuando somos conscientes de que vamos a morir. Y este pensamiento de la muerte es muy necesario para obtener algo que muchas personas tienen en el olvido que es el sentido de urgencia. Nuestro tiempo en esta vida es muy limitado, sino pregúntale a cualquier adulto mayor qué tan rápido se han ido sus 80-90 años de vida y te dirán que en un instante.

Un aspecto interesante a tomar en cuenta también es lo que nos llevamos cuando morimos, y es curioso como es que lo que diste es lo que te llevas y se queda aquí lo que te quedaste para ti. Dicho de otra manera, el amor, el impacto, el servicio y lo que hiciste por los demás es el patrimonio que te llevas, y lo material que acumulaste todo eso no.

Por ejemplo, cuando Jobs fallece en 2011 en todo el mundo hubo personas que lo sintieron, y por una razón muy sencilla, los productos fabricados por Apple de alguna manera les hizo la vida más placentera.

JORGE LUIS BORGES

En un libro escrito por él famoso escritor argentino, se refiere a un lugar donde la gente es inmortal, y cuando alguien visita ese lugar se da cuenta de qué hay unas como bolas inertes en la calle, cuando toca una de ellas resultan ser humanos, los cuales llevan tantos años viviendo que se encuentra totalmente enfadados y hartos, ya que han hecho todo lo que tenían que hacer y estaban sin ganas de nada. Y es como diría un autor espiritual vivir como ser inmortal en un mundo finito debe ser muy pesado.

BRONNIE WARE

Ware es una enfermera australiana que trabajó en un centro de cuidados paliativos de enfermos terminales, y como platicaba con todos, hace un libro escribiendo sobre los cincos principales remordimientos de ellos:

A) no haber tenido el coraje de vivir la vida que nos interesaba tener, por estar viviendo conforme expectativas de otros, B) haber trabajado demasiado…pienso qué hay muchos que no tendrán este remordimiento… C) no haber tenido el calor de expresar lo que sentía. D) no haber estado en más contacto con mis amigos. E) no permitirme ser más feliz.

CONCLUSIÓN

Termino con la anécdota del turista norteamericano que visita a un famoso rabino judío en Polonia, y cuando entra en su casa se da cuenta de qué hay un cuarto lleno de libros, una mesa, una cama y una silla por mobiliario. ¿Y los muebles Rabino dónde están? Y le contesta con otra pregunta ¿y los tuyos dónde están?, a lo cual el turista contesta que él anda de paso por Polonia, y el Rabino le contesta que él también está de paso.

Hay un refrán que dice cada quien muere como vivió, si lo hizo bien no tendrá problema cuando llegue la muerte, si lo hizo mal ahí te lo dejó estimado lector. Vale la pena tomar en cuenta el consejo de Jobs para tomar decisiones, nos puede servir al respecto. ¡Feliz domingo!

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.