Ante tanta y muy justificada mortificación por el coronavirus, convertido en imparable pandemia; me dieron ganas de bajarle tres rayitas a la presión y por ello, mi artículo de hoy será una sencilla cháchara…

Pero aclaro que no le propondré que se salga a chacharear en busca baratijas, lo que usualmente se hace en tianguis o mercados ambulantes; que, aunque estuvieran abiertos, serían focos de contagio “del ya sabe cuál”. Yo, por ejemplo, me abstengo porque ya no pago tenencia y estoy enrolado en la población de alto riesgo.

En realidad, ahora escribo sobre el coloquialismo cháchara con el sentido de conversión ligera.

Y quizá, usted se pregunte: ¿Y eso a mí en qué me beneficia? Bueno, de entrada, no lo perjudica. Ya que sinceramente creo que tenemos que buscar distractores que nos depuren la mente y mejoren el estado de ánimo por la encerrona prolongada en que algunos vivimos.

Al buscar un tema ameno para chacharear con usted, brotó espontánea mi adicción por la lectura. No es sólo por entretenimiento o como disciplina. La lectura es limpieza y lubricación cerebral.

Mire, aquí le van algunos de sus beneficios: Amplia nuestra perspectiva: se perciben y entienden más cosa. Podemos viajar a lugares reales y ficticios. Se conocen ideas, historias e imágenes que nos enriquecen. Aumentamos nuestro conocimiento sobre la condición humana.

Se conecta un mayor número de neuronas, multiplicando nuestro vocabulario y mejorando nuestra ortografía…

Combatimos la ansiedad, el estrés y la depresión. Disminuimos la propensión al Alzheimer. Retardamos el envejecimiento cerebral, agilizamos la mente y afinamos la memoria. Creamos mundos alternos, estimulamos la imaginación y el ingenio. Mejoramos nuestra expresión haciéndola más fluida...

Bueno, para ser una simple cháchara, creo que le di tips muy valiosos para que cultive y entretenga a su cerebro alejado del COVID-19.

LA PALABRA DE HOY: CHÁCHARA

Italianismo que proviene de 'ciacciare' que significa conversación frívola o de poca sustancia. Se suele decir: Ya basta de tanta cháchara cuando pedimos silencio…

En México, cháchara también tiene la acepción de cosa de poco valor: baratija.

DE MI LIBRERO: HECHA DE PURA CHÁCHARA LA VIDA…

Transcribo los últimos verso del poema popular y esplendido de joven poeta español, Juan Bonilla (1966): “Hecha de pura cháchara la vida y sin embargo / en medio de la cháchara a veces / un trallazo de luz, como un comienzo, / la esperanza de que pronto las cosas cambiarán / de que no seamos una pausa para los anuncios / o unos minutos de silencio por el alma de quien fuimos. / Eso nos basta. Y otra vez ya es domingo, / su cháchara de árboles al mediodía, / la cháchara de resultados de una jornada más de fútbol / la cháchara de una película, / y al final de la calle brota el lunes / y el ¿hasta cuándo? que se cuela insólito / en esta pura cháchara / de haber perdido / el idioma con el que nos defendíamos”.

Lea y luego podrá chacharear lo leído.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.