Centro Histórico falso

La enorme publicidad que lo hoy gobernadora, Marina del Pilar Olmeda realizó, por lo regular atreves del canal regional 66; esta empresa fue e incluso hoy, ha sido, su fundamental promotora; aliada sin discusión a su gobierno; por la misma razón, la vigilancia de personas que tienen el cerebro en su lugar, reconocen una habilísima promociona, concertada; con acuerdos sin duda ventajosos, del empresario del canal como del gobierno. Recuerdo en este momento: (asunto relacionado con el que trataré en este envió), el ruido extremo; el escándalo promovido por esta empresa para el festejo del “ Año Chino”. Las multitudes de jóvenes que se concentraron para el citado evento, ni eran chinos y mucho menos empresarios restauranteros de este país. No, eran simplemente jóvenes que incluso ni siquiera sabían en dónde se encuentra el país de China. Así de simple.

Otro asunto destacable: en cultura, no olvido la presentación de una orquesta de adolescentes músicos extraordinarios en lo que es la relativa nueva construcción en el espacio Este del CEART. Enorme teatro para los eventos musicales hoy sin duda abandonado. Este extraordinario recinto no fue construido para conciertos de los Tigres del Norte, obviamente, y, sobre todo, lo más importante: ¿en dónde se encuentran estos- debo decir: extraordinarios músicos, que por cierto, si se presentaran hoy en concierto, este evento sin duda, no tendría la menor importancia pata el canal 66 y sus empleados. Así de simple es la cosa. Por una razón fundamental: no significan escándalo alguno; su concierto seria, sin duda, sin aspavientos.

A la vez, esta narrativa conduce sin más a nuestro centro histórico. En el que, kermeses y ruido politiquero es la actividad dominante, a excepción, debo manifestar: mi felicitación a la alcaldesa Noema Bustamante por la excelente pavimentación que está realizando en las principales calles del multicitado centro histórico, de Mexicali. Pero una cosa es una casa y otra cosa es otra cosa. Como diría Carlos Salinas de Gortari, nada bien visto por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador: “No nos hagamos bolas”.

Los chinos y su enorme publicidad que incluso la empezó Marina del Pilar Olmeda, con el profuso apoyo del cana 66, muy poco tienen que ver con el Mexicali de ayer y su centro histórico. Y no cofundamos la importancia de la comida china en esta capital. Reitero: no nos hagamos bolas. Los chinos son grandes empresario que yo en lo personal admiro; son además productores de miles de empleos y que incluso, muy oportunos, se alejaron del centro histórico para ubicar sus negocios en nuevos desarrollos urbanos de esta capital, que por cierto abundan. Muchos de estos empresarios chinos viven en San Diego; hágame usted el “recabon fabon”.

La historia del Valle de Mexicali y Mexicali misma representan la mayor o mejor autoridad del centro Histórico de esta capital. Allí está la esencia sin distorsiones ni manipuleos políticos, (lo que parece lamentable y como si se nos quisiera ver como unos tontitos), en esta publicidad a la vez, en la que semana a semana realiza el canal 66 se encuentra la verdadera historia de esta joven ciudad en lo que por cierto nada tiene que ver un chino; con absoluto respeto, debo puntualizar, al actual director de cultura del gobierno de Norma Bustamante. Los más importantes investigadores de esta historia: Gabriel Trujillo, el mismo Oscar Hernández, el ingeniero Walter, entre otros, ni siquiera son mencionados en estos programas; (otra distorsión) y de ellos esperamos justicia. Ya me voy.