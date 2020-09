Cazadores de plumas

En mi libro Cultura Cinegética en el delta del Río Colorado (2019), reviso la bibliografía disponible sobre esta enorme región húmeda de América. Los diarios de aquellos exploradores, desde Melchor Díaz en 1539-40, hasta los del siglo XX, mencionan como principales habitantes a los cucapá, lo cual era de esperarse para todo aquel interesado y entendido de nuestra historia. Este primer domingo de septiembre quiero compartir con el ecológico lector, un detalle que observé por una sola vez, sobre el aprovechamiento que hacían de la fauna silvestre los nativos originales de estas tierras.

“De 1913 a 1920, Edward William Funcke (abuelo del Tenista Raúl Ramírez Funcke) vivió con su familia en Calexico, California, entonces pueblo y hoy ciudad hermana de Mexicali, Baja California. El propósito de residir aquí era la cacería profesional. Funcke llevaba a cazadores deportistas, naturalistas recolectores de especies, así como cazar por encargo para algunas instituciones y museos de los Estados Unidos de América.

Cruzaba la frontera con su equipo de acampar arriba del tren que abordaba en Calexico y se bajaba en unos corrales de ganado, en o cerca del hoy Pascualitos, en donde tenía su recua de mulas de monta y carga. Armado con una carabina calibre .25 cazó berrendos, venados y borregos al sur de Calexico, en el delta del Río Colorado y montañas adyacentes. Cuando las plumas de las garzas se pusieron de moda en Europa, como elemento indispensable de ajuares de boda, Funcke cazó garzas y enseñó a los cucapá el valor de las plumas para decoración”.

La cita de los dos párrafos anteriores da cuenta de una faceta desconocida, al menos para mí, de una práctica cultural indígena que, quizá por ser breve en el tiempo, no llegó a consolidarse como una tradición. A fines del siglo pasado indagué con don Onésimo González Saiz y doña Pascuala Sainz Domínguez, ambos ya fallecidos sobre el tema, y no recordaron ese detalle de su cultura. Quizá esta moda duró muy poco en beneficio de nuestras garzas, pero no he encontrado en la historia regional a cuáles especies se les cazaba para exportar sus plumas a Europa.

En el delta del Río Colorado habitaban entonces seis especies de garzas, garzones y garcetas. Las más notables por su blancura son la garza blanca y la garza de dedos dorados. La primera de un metro de largo. La segunda tiene una cresta de finas plumas de eriza. El garzón cenizo o azul mide 1.20 metros de largo pero tiene menos plumas llamativas. La garceta de corona negra llamada localmente “waco”, tiene en su testa largas y finas plumas blancas. A decir del finado empresario restaurantero Adolfo Yee, los chinos cocinaban una sopa con el vellón de las ingles del “waco”.

Hay también garcitas menores pero sin plumas que nosotros imaginamos sin uso como decorativas, pero pudieron haber tenido otros usos, estas son la garceta verde y al ave toro. Recientemente llegó la garza ganadera o garrapatera. ¿Cuáles se exportaban a Europa?

*- El autor es investigador ambiental ENCERRADO.