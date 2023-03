Sin aspavientos se la ha llevado tranquila el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien no sufre ni se acongoja esperando su turno para relevar a su carnal Andrés Manuel López Obrador, siendo el verdadero “corcholatòn” que no se agita ni se destapa para no perder el gas. No así, Claudia y Marcelo, quienes en burbujeantes precampañas se derraman buscando la Grande…

Ya sesentón entró al relevo de Olga Sánchez Cordero como Secretario de Gobernación sin mayor oposición y ahora, pacientemente espera “en el refri” del Palacio de Cobián, cual si fuera una Coca-Cola familiar lista para destapar “la chispa la vida”.

Predestinado nació en el Paraíso, Tabasco: convirtiéndose en paisano de su muy desgastado carnal y ahora, su mano izquierda (nunca derecha por su demagógica retórica), Adán “a gusto” antes fue diputado local, federal, senador y gobernador, por lo que es caminante con experiencia y figura electoral consistente...

100% congruente, el carnal estudió Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y se tituló -con mención honorífica y sin plagio algunopresentando la tesis “El Estado Federal Mexicano”; lo que pudo haber puesto en riesgo su amistad con AMLO, quien se tardò nada màs 14 años en titularse con mediocre promedio sufriendo la gota gorda…

Y más distante todavía, porque Adán tiene estudios en el Instituto de Derecho Comparado de París y un diplomado de Derecho Notarial de la UNAM. Por lo que cualquiera diría que son como el agua y el aceite, uno sobresaliente y el otro sobreviviente.

Pero, inevitablemente, Adán Augusto López también se contagió; y no me refiero al COVID que contrajo al comienzo de la pandemia; sino que siendo gobernador entregó la seguridad del Estado de Tabasco a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que quedó evidenciado cuando hackearon documento de la SEDENA. Así que, “dime con quien andas y te diré quién es tu carnal”.

LA PALABRA DE HOY: CARNAL

Al sufijo _al le sigue el concepto en latín 'caro' / 'carnis' que significa “carne”. En México, “mi carnal” equivale a “mi amigo del alma” que -con frecuencia- es más valorado que un hermano de sangre. Hasta el extremo de decir y hacer: “yo doy la vida por mi carnal”, que hasta puede incluir la silla presidencial.

DE MI LIBRERO: ASESORAMIENTO Y CONSENTIMIENTO

Novela de Allen Drury publicada en 1959, la cual ganó el premio Pulitzer de ficción en 1960 y que se mantuvo dos años en la lista de los libros más vendidos publicada por el New York Times.

El argumento gira alrededor de un controvertido candidato a Secretario de Estado, cuya nominación está en peligro porque se le acusa de haber sido miembro del Partido Comunista. Y, mientras unos intentan ocultar la evidencia; otros hacen hasta lo imposible por difundirla.

Impulsado por un movimiento internacional totalitario de la Unión Soviética en su intento por dominar al mundo, el personaje central busca ávidamente -con un sinnúmero de argucias y canales- el respaldo incondicional de seguidores y carnales.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.