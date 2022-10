Tal vez todos tengamos a un familiar o un conocido que murió de cáncer. Octubre es el mes de la concientización para la prevención del cáncer de mama a nivel internacional, por ello dedico esta columna a motivar las conciencias de las mujeres, principalmente, para que se hagan una autoexploración y prevenir una muerte por cáncer de mama.

En Baja California las cifras de casos de cáncer de mama nos ubican en los estados con una tasa media, sin embargo los hay, también las muertes por esta enfermedad, pero la detección a tiempo puede hacer la diferencia.

Según datos de la Secretaría de Salud, en Baja California han muerto 146 mujeres por cáncer de mama, cifras de enero a agosto de 2022. A nivel nacional, según datos del INEGI de 2020, murieron 7 mil 880 personas de cáncer de mama. Por sexo murieron más mujeres que hombres, 7 mil 821 contra 58 casos en hombres.

El IMSS en su delegación de Baja California y parcial de Sonora, nos informa que los casos de incidencia de cáncer de mama son 156 en lo que va de 2022, Tijuana 89; Mexicali 20, San Luis Río Colorado, Sonora 17; Ensenada 14; Rosarito 12; Tecate 3 y San Quintín 1. La mortalidad por cáncer de mama en el IMSS en 2022 nos dice que en Tijuana han muerto en 19, en Mexicali 8, Ensenada 3 y Tecate 2, para un total de32 muertes en IMSS.

En lo personal tuve la pérdida de mi hermana hace años pero no por cáncer de mama, le extirparon los senos y durante cinco años estuvo en tratamiento, a los cinco años le dijeron que ya no tenía cáncer, dos meses después del anuncio médico le detectaron cáncer en el esternón, en el hueso de ahí hizo metástasis al cerebro y falleció seis meses después.

Platicando esta semana con la oncóloga, Alicia Acosta Espinoza, doctora del Hospital del ISSSTE en Mexicali, me comentaba que cuando una mujer recibe la noticia de que tiene cáncer de mama sufre una serie de alteraciones sicológicas, emocionales, espirituales, “empezamos por manifestaciones de dolor de cabeza, de náuseas, dolor en el pecho, la incredulidad, de no estar consciente de que esto nos puede pasar aun cuando acudimos con una tumoración palpable estamos buscando algo mágico que nos diga que no es verdad y esto nos lleva a una fase de negación temporal y si no se les explica esto puede prolongarse”.

Siempre que se hablaba del cáncer de mama, se hablaba también de la extirpación de seno completo, la Dra. Acosta Espinoza que ahora, con los avances en la medicina oncológica, no todos los casos ocurre, “actualmente la tendencia es conservar la mayor parte de la mama, ¿de dónde surge esto? Del conocimiento de la enfermedad, de los años que nos han permitido decir y los estudios que se han realizado en conservar la mama tiene el mismo riesgo que quitarla completa”.

Es importante platicar con el oncólogo para saber si puede salvar la mama, tras la clasificación molecular de la mama “se define que pacientes son candidatos para hacer una cirugía conservadora, que pacientes son candidatos para hacer una cirugía ahorradora de piel, de pezón, quiénes son candidatos a quitar toda la mama y los ganglios de la axila. Por lo tanto la cirugía se define a qué tipo de cirugía de acuerdo a las características, a la etapa clínica, a la biología molecular del tumor, a la edad de la paciente y algo muy importante a lo que decida la paciente”. Así pues en este mes varias instituciones están practicando mamografías a mujeres, y es importante que se hagan ese estudio mujeres de 45 a 69 años de edad.

*El autor es Periodista independiente