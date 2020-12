'Cállate chachalaca'

Debe haber pasado una semana a partir de la fecha de este envío (sábado 19 de diciembre) que se dio una noticia importante en que por parte del INE se le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se abstuviera de hacer comentarios políticos y partidistas en sus mañaneras a partir de los tiempos de elecciones en México, como es de hecho en este momento.

Si mal no recuerdo, Obrador reaccionó de inmediato argumentando que él tenía todo el derecho de hablar; que el INE no le iba a coartar su libertad de expresión.

No ha habido en México en más de cincuenta años en que el Presidente en turno, dedique parte de su discurso a atacar a sus adversarios. Ni con el PRI y menos con el PAN e incluso ni con el PRD en el poder, que son los partidos que más han gobernado al país. No existía este permanente sermón en contra de de sus oponentes o competidores.

Con Obrador este discurso se ha convertido de hecho en permanente, contumaz, incluso exagerado. El INE o alguno de sus consejeros, incluyendo al consejero presidente, en dos años de gobierno de Andrés Manuel, que yo recuerde, nunca se han manifestado en contra de este comportamiento político del presidente, quien, su conducta, (yo le llamo su letanía) es atacar a sus adversarios.

Con frecuencia Obrador me recuerda a Fidel Castro Ruz, en Cuba de los sesenta o setenta, atacando al capitalismo, o a Hugo Chávez, ayer o Nicolás Maduro hoy, en su permanente ataque al capitalismo o a los Estados Unidos.

Por los ochentas del siglo pasado, con la finalidad de legislar respeto de la intromisión en política partidista, de los presidentes, PRD, PRI y PAN, entre otros partiditos menores se reunieron a fin de llegar a un acuerdo constitucional en esta materia. En consecuencia se originó el artículo 134 que ordena al Presidente en turno abstenerse, en tiempo electoral, de enviar mensajes o comentarios políticos en contra naturalmente de los adversarios.

Naturalmente, esta legislación se originó en parte por aquella frase de Andrés Manuel López Obrador dirigida al entonces presidente Vicente Fox que con reiterativa frecuencia Obrador le decía: "Ya cállate, chachalaca".

Hoy, después de cuarenta años, no recuerdo el motivo o el comportamiento de Fox, en torno a su discurso político, por el cual Obrador le dijo "Ya cállate Chachalaca". Lo cierto es que en el artículo 134 constitucional citado se logra o tiene como fin fundamental evitar la intromisión del presidente en tiempos electorales. Y Andrés Manuel López Obrador, en aquel tiempo en el PRD, fue uno de los principales impulsores, gestores de esta ordenanza constitucional. Nuestra Constitución debía ordenar a los mandatarios en turno abstenerse de discursos y cantaletas maniqueas contra adversarios que no sean de su propio partido político. Hoy, nadie se atreve a decirle al Presidente en tiempo no electoral esta frasecita de marras. Aun así, tengo muchas dudas al respecto. Y me acuerdo a la vez del libro “Mi lucha” de Adolfo Hitler, su maniquea y permanente ataque en sus discursos a los judíos; a la población judía radicada en esos años en Alemania. O Incluso, debo repetir, al acalorado y continuo discurso de Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Madura contra el “malvado” capitalismo. ¿Te das cuenta?

*- El autor es artista plástico.