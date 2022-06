CAVIM, a la deriva

Organismos que se dedican a la protección de las mujeres, desde niñas, adolescentes y adultas que son víctimas de violencia, prendieron los focos de alerta ante la falta de recursos financieros que les entregaba el gobierno federal para la defensa de sus causas. En este escenario está CAVIM que durante años ha recibido recursos para la atención de víctimas de violencia familiar.

Son una Asociación Civil con personalidad jurídica propia que está integrada por mujeres profesionistas que buscan la atención y prevención de la violencia familiar. El Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en Mexicali Cavim, surgió a partir de la carencia de atención especializada para familias en situación de violencia, desde el 28 de septiembre del 2001.

Inicialmente Cavim dependía del DIF Municipal y contaba con el apoyo del Patronato. A partir del año 2011 este Patronato se quedó con la responsabilidad total del centro, convirtiéndose en una Asociación Civil. Pero desde hace tres meses este organismo está en una crisis, sin dinero para sustentar la ayuda a mujeres, niñas y adolescentes. Además de que el personal está laborando sin sueldo. Las afectadas dicen que les están poniendo muchas trabas para liberar el presupuesto, lo que les afecta de sobremanera. Comentan, a través de diversas publicaciones, que las trabajadoras siguen laborando, comprometidas con erradicar la violencia de los hogares.

La petición unánime es que urge la liberación del presupuesto, por lo que hacen el llamado a las autoridades competentes para que les auxilien y así seguir prestando el servicio. Desde el inicio de la actual administración estatal encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda se creó el Escuadrón Violeta para atender situaciones de violencia de género y familia, lo cual quedó plenamente establecido el 14 de marzo pasado. “Se trata de dar atención temprana a mujeres y familias violentadas, estádentro de una estrategia integral de seguridad”, dijo Ávila Olmeda. De manera inicial se cuenta con 7 hombres y 8 mujeresque forman parte de este programa, al cual se unen las corporaciones municipales con sus fuerzas rosas.

Si bien cada político desea imprimir sus programas y dejar huella con su estilo personal de gobernar, es necesario yurgente que se delimiten los proyectos que van a destacar:Primero, para no estropear los que existen, sobre todo losque les han auxiliado en temas delicados, como es la violencia contra la mujer.

Segundo, no descobijar lo existente, para tapar un programa que aún está por consolidarse. CAVIM es el único refugiopara mujeres en Baja California y no recibe dinero desde hacemás de tres meses. El Escuadrón Violeta aún no permea entre las víctimas, ni siquiera entre los que lo operan, quienes seconfunden con las fuerzas rosas municipales. Las incidenciasde llamadas por violencia familiar aumentan diariamente, yde acuerdo a un breve estudio realizado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Mexicali cuatro de cada diezmujeres no saben a dónde acudir en caso de sufrir violencia.

A dónde acudiría o llamaría en caso de sufrir violencia, seles preguntó, y esto contestaron: 911, DIF, Fiscalía, 089, FuerzaRosa, Escuadrón Violeta, CAVIM, INMUJER. Mucho programa, mucho comercial y pareciera que hay una total desvinculación en los programas y corporaciones que tienen un denominador común que es la protección de mujeres violentadas.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.