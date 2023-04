Bonilla está de regreso

Todo indica que el exgobernador Jaime Bonilla regresa a la política en Baja California, ahora de la mano del PT, un partido que es parte de la alianza que tiene Morena y que ha sobrevivido a todas las crisis electorales gracias a los votos que AMLO y su partido le han dado. ¿Ahora el PT traiciona a Morena y a López Obrador?

Es la primer pregunta que surge, pues es obvio que el darle un lugar a Bonilla, el PT le está abriendo la puerta a un personaje que ya nadie quiere en Morena, que tiene varios cargos de carácter judicial y, sobre todo, que tiene un conflicto abierto con la gobernadora Marina del Pilar. ¿Por qué hace esto el PT, sabiendo que hacer esto significa ponerse en contra de Morena y de AMLO?

¿El PT es un partidito que ahora quiere independizarse de Morena, gracias al cual ha sobrevivido todo este tiempo? ¿Quiere aspirar a ganar más puestos para sus dos o tres funcionarios que llevan años en los mismos cargos? ¿O quiere poner al frente a Bonilla para desestabilizar el gobierno de Marina del Pilar y preparar la campaña electoral de 2024 a nivel local?

No hay respuestas claras para estas preguntas, pero al parecer el PT se está prestando (¿o alquilando?) para ser una marioneta de Bonilla, que obviamente regresa a la actividad política local, primero para protegerse de la justicia y, segundo, para intentar –desde el PT- quitarle votos a Morena y tratar de colocar a sus principales candidatos a algunos puestos de elección.

Todo esto significa, de ahí las preguntas, hacer campaña contra la gobernadora Marina del Pilar desde un partido aliado a Morena como es el PT. ¿Esto lo va a permitir AMLO? ¿Lo va a permitir Morena a nivel nacional y local? Es decir, ¿el presidente López Obrador va a permitir que Bonilla desestabilice a su gobernadora en BC? Mi impresión es que sí lo está permitiendo, así como antes le permitió que la agrediera públicamente.

En el fondo ambos, Bonilla y el mismo AMLO, tiene la misma lectura de la gobernadora de la entidad que es esta: que ella no gobierna sino su esposo Carlos Torres, quien viene del PAN y estuvo ligado a Felipe Calderón y que, a través de él, el gobierno del estado se ha llenado de panistas y expanistas.

Marina del Pilar se ha esforzado porque esta imagen no tenga ningún efecto político, y también para hacer patente su apoyo y afecto al presidente, pero al parecer AMLO no está plenamente convencido. Por eso le da licencias “inexplicables” a Bonilla para que siga cuestionado y socavando la gestión de la gobernadora.

Si esto es así, entonces lo que viene es un escenario catastrófico para Morena como partido y un escenario todavía más complicado para Marina del Pilar y algunos alcaldes. Cuando Bonilla dice que ya no hay que “votar por la marca de Morena”, sino por los candidatos, está diciendo que hay que retirarle el apoyo al partido que está en el poder, el partido de AMLO. Esto se llama cinismo y traición. Punto.

¿Puede tener éxito una campaña así? No es seguro, pero a pesar de todo Bonilla ya no da votos, está profundamente desprestigiado y carece ya de autoridad política, pero –no hay que olvidarlo- Bonilla tiene mucho dinero, tiene medios de comunicación a su servicio y un ejército de empleados y, quizás, tiene todavía muchos electores que lo pueden escuchar y creer en él, como en el 2019.

Desde el PT, Bonilla puede minar los votos de Morena en BC, bloquear a la gobernadora y dividir más a un partido que no es un partido sino una amalgama de grupos e intereses de politiquillos sin escrúpulos. El asidero o el sustento de Morena es AMLO, pero sin AMLO Morena es un montículo de barro, a nivel nacional y local, con liderazgos que provienen del prianismo.

Como lo señalé en mi libro (Morena en BC: un cambio sin cambio), el error de Marina del Pilar ha sido no tener un proyecto de gobierno propio, no construir una fuerza política en la entidad y, ahora más que nunca, no haberse quitado a tiempo a Bonilla como principal adversario político. Ha sido un error darle un puesto de gobierno a su esposo, así como hacer un gabinete ecléctico que ha resultado ser totalmente ineficiente.

Los resultados han sido pésimos: Morena hasta ahora es el peor gobierno que ha tenido la entidad, sumando los dos años de Bonilla y lo que lleva Marina; sus alcaldes están invadidos de problemas que no saben resolver; con un congreso que no se sabe si existe; los cabildos morenistas a nivel de parvulitos, con un discurso público lleno de incoherencias, con todo y el ruido que hace sus medios pagados.

Bonilla viene por la revancha, en contra de Morena y sus gobiernos, que se tambalean y muestran a cada rato que no han sabido aprovechar sus triunfos, el haberle quitado el poder al PAN y a los empresarios, y que no tienen las más mínima idea de lo que es gobernar.

