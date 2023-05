Bonilla, en capilla

Marina no está sola, dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Esto durante su pasada visita y luego de que la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda volviera a decir que el ex mandatario estatal, Jaime Bonilla era su ex tóxico.

Sucedió en la entrega de tarjetas Ilumina tu Día en el Auditorio del Estado, ante cientos de personas.

Se repitió esta acción de apoyo en los eventos realizados en Tijuana y también en Ensenada. El espaldarazo del funcionario federal estaba cantado.

Coincidió que el ex mandatario estatal se subió a la tribuna del Senado para pedir que la FGR atrajera el caso de los jóvenes desaparecidos, cuando el secretario de Gobernación estaba de gira en Baja California.

Estaba Adán Augusto justamente reunido con la mandataria estatal cuando se dio el posicionamiento del también senador.

Fue entonces que el visitante funcionario federal reaccionó y apoyó en todos los eventos a Marina del Pilar.

Nos cuentan que hasta le dijo en voz baja a la gobernadora: ahorita vas a ver lo que le voy a decir.

Y se dio el apoyo de “no está sola”, y que “contaba con el apoyo del gobierno federal”.

De nueva cuenta la gobernadora arremetía contra su ex tóxico, en una dinámica de estira y afloja entre ambos políticos.

Desde las Jornadas por la Paz, que más bien parecen por la guerra, Bonilla ha realizado serias acusaciones, las cuales llevó a la tribuna del Senado, la semana pasada.

“Es un gobierno que tiene liga con el crimen organizado”, ha dicho el ex titular del Ejecutivo estatal en reiteradas ocasiones y en diferentes escenarios.

Aunque resulta curioso, por decir lo menos, que siendo implicaciones delicadas como nexos con la criminalidad, estos señalamientos no se hayan realizado ante la FGR, instancia calificada para investigar dichas acusaciones.

Ha sido un año y medio de lucha del ex gobernador contra la actual administración estatal, de acusaciones delicadas sin comprobación, que se han quedado en lo mediático, pero que han sido permanentes.

En la tradición mexicana se establecía que los ex gobernadores se retiraban de la vida política activa, se iban a la academia, a un organismo partidista desde donde lanzaban consejos, pero no se entrometían, cuando menos no de manera visible.

Bonilla no aguantó ese camino. Después de todo no tuvo una administración completa, fue un mini gobernador, no tuvo intermedias para imponer candidatos, su capacidad de movilización e influencia en el partido y gobierno se restringieron considerablemente.

Una de las muchas señales de que Bonilla está a la orilla, es el revés que le impusieron los diputados locales del PT, Julio César Vásquez y Claudia Agatón al no permitir la imposición de Marco Blásquez como su coordinador.

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.