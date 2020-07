Bonilla Vs Zulema

Mi padre me decía que a las mujeres no se les debe tocar ni con el pétalo de una rosa, esto para indicarme el respeto que debemos tener a toda mujer, difícil no percibir que, en México, un país que ha navegado por siglos bajo regímenes machistas en los que, aún hoy, se abusa de féminas hasta provocarles la muerte sin importar la edad.