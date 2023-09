Un titipuchal de veces le han dado baje de un montonal de lana en distintas sucursales del Banco del Bienestar en apenas tres años … bueno, bueno para que no se me enojen los puristas lenguaje lo diré

en forma más solemne: En 194 asaltos le han robado más de 136 millones de pesos en diversas sucursales al Banco del Bienestar a lo largo de un trienio.

A pesar de ello, no hace mucho, en una de sus acostumbradas (para él) mañaneras, el Jefe del Ejecutivo dijo que: “La gente cuida el Banco del Bienestar… no hemos tenido muchos problemas con asaltos”.

Y hasta chance tenga razón el aparentemente desinformado presidente en proporción con la cantidad de robos que se cometen todos los días en nuestro país. Aunque, y muy a pesar de lo declarado y tal vez porque “a Chuchita ya la bolsearon”, el gobierno contrató seguridad armada por más de mil trescientos millones de pesos. ¡10 veces lo robado!.

Desproporcionado e injusto porque de esa carretada de dinero que servirá para pagar a policías y militares armados hasta los dientes, ¡ni un clavo le tocarà a la gente buena que cuida el Banco del Bienestar! ¡Mal, pero lo cuida! ¿O me equivoco, don Andrés Manuel?.

Le cuento que me quedé medio tristón cuando conocí una mini - mini sucursal de dicho banco, con una mujer policía apoltronada en la puerta, sin cajeros automáticos y con solo dos cajeras para atender al público que afuera hacía cola a lo largo de media cuadra muy larga. Me dio la impresión de que lo poco que había estaba totalmente improvisado. No me pareció sencilla; sino desolada. No es que quiera que el Banco del Bienestar sea lujoso; sino más amplio y digno.

LA PALABRA DE HOY: BIRLADO

Es el participio del verbo transitivo birlar, cuya segunda acepción es: “ hurtar algo sin intimidación…” (y menos si es a mano armada como en un asalto bancario).

El diccionario de la real Academia de la Lengua Española trae como primera definición de birlar: “juego de bolos”. Pero también señala que es “quitar con malas artes; así como derribar de un golpe o matar de un disparo”.

DE MI LIBRERO: DINERO MALDITO

Novela de un asalto bancario escrita por Newton Briones que mezcla un asunto delincuencial con un enredo político sucedido 1948 en la Habana de una Cuba republicana, en donde resultan implicados miembros de la cámara y el mismísimo presidente de la República.

El personaje principal es un escritor que trabaja sus historias de manera muy minuciosa y para ello, visita la biblioteca central y lee los periódicos de la época que narran el asalto…

“Jesús Rivero Prendes, el Chino Prendes, implicado en el asalto a una sucursal del Royal Bank of Canada había resultado herido en un enfrentamiento contra el ejército. Aún así, alcanzó a huir y desde entonces no se supo nada de él. ¿Estaba vivo o muerto?

Entretenido relato de cómo el banco canadiense fue birlado.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.