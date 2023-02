Varias décadas y gobiernos han pasado desde que se realizó la primera Bienal: Plástica de Baja California. ¿1970 o 69? Una historia increíble, digna de archivo para las futuras generaciones del Estado 29 de este México nuestro. Obligación ineludible de rescatar esta memoria del gobierno en turno, quien sea que gobierne, pese a la apatía e indiferencia, hoy, de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora. La pagoda china, al parecer ha sido más importante para Marina que el tema que hoy toco. Centro histórico y pagoda, una inversión para ganar votos. Los empresarios chinos solo son eso: empresarios, con todo respeto. La plástica desde luego merece, ineludiblemente más atención en torno a este desarrollo cultural en Baja California, que naturalmente, no se presta a la politiquería. La cultura formal: música, artes visuales, incluyendo artes plásticas, literatura etc., no son tema de multitudes. No es posible en estas disciplinas creativas la politiquería; no son, reitero, tema para manipular a la gente que consume tortas, música pachanguera y cerveza. El rescate del Centro Histórico de Mexicali, mis buenos deseos para la gobernadora, y es naturalmente deseable que lo logre.

Nuestras bienales han sido un ejemplo a seguir por otros estados de la república; siendo tan jóvenes en artes plásticas y visuales, Baja California se convirtió con la Bienales de Plástica en pionera en todo el país.

(Sintetizo la narrativa que sigue): Todo empezó con la creación de la primera escuela de Artes Plásticas en lo que fue el ICAE, (Instituto de Ciencias y Artes del Estado), con sede en la Escuela Cuauhtémoc. En la década de los sesenta los alumnos y profesores de artes plásticas desarrollaron una intensa actividad cultural montando exposiciones de sus obras permanentemente en pasillos, edificios públicos y comerciales desocupados de Mexicali. Crearon el “Jardín del Arte” en los espacios arbolados de la hoy Rectoría, antes Palacio de Gobierno.

En lo que es o fue “El Mandolino”, restaurante por la avenida Reforma en la médula de la mejor zona urbana de Mexicali, alumnos y profesores de la escuela citada abrieron una galería para exponer sus obras, que duró cuatro años. Esta galería provocó el interés de los gobiernos de la época, sobre todo el de Milton Castellanos Everardo. Al cambiar su residencia a la colonia Nueva, el Gobernador cedió el espacio a los artistas. “Esta casa será para los pintores”, dijo Milton al inaugurar una muestra que se montó en lo que fue la Casa del Gobernador. Esma Bazán, invitado por el gobernador, pasa a ser el director de Difusión Cultural (organismo oficial nuevo, inexistente), nos convocó a esta muestra. Por otra parte, en 1957 Braulio Maldonado fundó la UABC. En la década de los sesenta es nombrado David Piñera Ramírez director de Difusión Cultural de la UABC. Piñera lanza una convocatoria a todos los pintores del Estado (1964) para un concurso estatal de pintura. Acude notable concurrencia de pintores de Tijuana y Ensenada. Fue una sorpresa para los artistas de Mexicali. El primer lugar lo ganó Benjamín Serrano; yo el segundo. Piñera Ramírez realizó dos años el evento y lo suspendió por inconformidad con los jueces de algunos pintores de Mexicali.

A finales de 1967, Esma Bazán conociendo el problema en la UABC cita a los artistas en su despacho. “Qué es lo que quieren pintores”, nos pregunta Esma a siete reunidos en su oficina. Conociendo el funcionario, reitero, la inconformidad de los pintores por lo acontecido en el concurso de la UABC. “Que convoques a una primera bienal de plástica de Baja California”, le expresamos, “y que traigas los jurados de la Ciudad de México, críticos de arte expertos, conocedores de tema”.

“Quién podría ser”, pregunta Esma. “Queremos a Raquel Tibol, la crítica de arte de más prestigio en México”, le dijimos.

Esma dice a su secretaria: “Habla a la Ciudad de México y localiza a Raquel Tibol. Lo logró. Raquel Tibol fue jurado en las dos primeras bienales. Teresa del Conde, directora del Museo de Arte Moderno de México, fue jurado, yo con ella, de la cuarta bienal. - Por haber ganado el primer premio en las tres primeras bienales, se me nombró jurado con la doctora Teres de Conde para la cuarta bienal. Otro tiempo sin duda.

Las bienales están quedando en el olvido. Estas impactaron incluso en el medio cultural de la ciudad de México. Varios de los grandes creadores de este crecimiento han muerto. Otro tema lamentable. Claro que estos muertos no son la pagoda china… Me sale una risita…

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.