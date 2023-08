¡Bien por los padres de familia!

Definitivamente, los libros de texto “gratuitos”, han levantado ampolla. Por primera vez, toda la sociedad informada está unida en contra del gobierno, por haberse metido con lo más sagrado, nuestros niños.

Preocupados por esta situación, COPASE y la Unión Nacional de Padres de Familia, ambas instituciones dedicadas por años a la educación, junto con 50 instituciones educativas, empresariales y asociaciones civiles, convocaron esta semana a una Rueda de Prensa, que tuvo bastante convocatoria, para dar a conocer lo que están haciendo en defensa de la educación de los niños.

Ahí se nos explicó que la Juez Yadira Elizabeth Medina, suspendió la entrega de los libros de texto por la ilegalidad de los mismos, al no convocar en tiempo y forma a los especialistas, docentes y padres de familia como lo marca la Ley. Esta resolución de la Juez, fue entregada en la oficina de la gobernadora, para ser acatada, y se nos mostró la copia sellada de recibido en esa dependencia. Además, el viernes, se le entregaron en su oficina, 150,000firmas de padres de familia, exigiendo que estos libros no lleguen a manos de sus hijos. Sin embargo, Marina, al ser entrevistada, afirmó no estar notificada de alguna suspensión por lo que los libros ya están en las escuelas y este lunes 28, les serán entregados a los niños. Es decir, estamos viendo como esta señora, ignora por completo a sus gobernados, no le importa el hace a los niños, solo gobierna para el inquilino de palacio, no para los bajacalifornianos como juró hacerlo.

Por otro lado, da gusto ver, por medio de las benditas redes sociales, como madres de familia con argumentos muy sólidos, toman el micrófono para denunciar los contenidos perversos y nefastos de estos libros, la hiper sexualización de los niños desde temprana edad, la confusión en que los metencuando les dicen que al margen de su biología pueden cambiar su género, matemáticas y gramática, insuficientes y en 3º. de primaria, les enseñan rituales satánicos y hechicería entre otras perversidades. Contienen infinidad de errores, lenguaje inclusivo, lucha de clases, y un total adoctrinamiento hacia el socialismo, en una edad en que son cien por ciento influenciables…. ¡aguas!

Quienes elaboraron estos libros sabían lo que hacían, y hacia dónde pretendían llevarlos. Son conscientes de la importancia que tiene para un país la educación de los niños, pero no les importa el daño que provocan. Pero esos niños, tienen unos padres que también lo saben y no pueden tolerar este tipo de “educación” y de las consecuencias tan graves para todos.

Son conscientes que, al destruir la educación, se cancela el futuro de este país, y se crea una cantidad enorme de generaciones mediocres, dispuestos a aguantar pobreza, sumisión, dependencia, servilismo, sin capacidad de esfuerzo y lucha por nada.

Felicidades a todos los padres, que han rechazado esta política educativa nefasta para sus hijos y mostrarles su amor, exigiendo sin quitar el dedo del renglón, una educación de calidad que los prepare para ser mexicanos competitivos en el mundo, al servicio de su Patria.

¡Mujer mexicana forja tu Patria !

* La autora es consejera familiar.