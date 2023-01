Bardo, la migración y la muerte lenta

Cuando vi la película de “Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades”, del director mexicano Alejandro González Iñárritu, entendí por qué no fue totalmente comprendida por la crítica internacional. Es que resulta que es un filme muy chilango. Pero en mi particular opinión, la podemos deshilvanar fácilmente los mexicanos que emigramos a Estados Unidos.

Me voy a centrar en los puntos con los que me identifiqué como inmigrante y periodista, ya que Bardo (Daniel Giménez Cacho) encarna el personaje de un periodista que tuvo que dejar su país para poder seguir desarrollándose profesionalmente, como me sucedió a mí.

Dejaré a un lado la estética y los toques surrealistas del filme que le dan ese toque de magia, para hablar de la muerte lenta que sentimos los mexicanos en Estados Unidos. Por cierto, de esa agonía por mi México nació el título de mi columna “Desde otra patria’.

Los que me han leído conocen ese sentir, que siempre he dejado expuesto en mis letras, por eso cuando vi la película de Iñárritu, sentí una descarga eléctrica, de esas que te cimbran la memoria perdida.

Desde el inicio hace referencia a un tema doloroso con lo que cargamos a cuestas los mexicanos, me refiero al Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México fue despojado del 55 por ciento de su territorio por Estados Unidos y que los gringos han adaptado ventajosamente como la “Guerra México-Americana”.

“El negro”, como lo conocen artísticamente, fue claro al puntualizar a los americanos que no se trató de una guerra, sino de una invasión donde obviamente no estábamos en igualdad de condiciones. Y durante una escena grabada en el mismísimo Castillo de Chapultepec satirizó ese momento trágico, al que los mexicanos convertimos en leyenda, la que ha trascendido en la imagen de “Los niños héroes”.

* La autora es periodista independiente para medios internacionales.