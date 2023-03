Azúcar, harina y comida procesada

“El hombre necesita dificultades; son necesarias para la salud” Carl Jung.

En Marzo de 2020 prácticamente nuestra vida se transformó: la pandemia del COVID 19 cambió nuestro estilo de vida, al ser una enfermedad que nos podía aniquilar, como de hecho lo fue para muchas personas. El uso de cubrebocas, de sanitizantes, y lo más impactante el distanciamiento social,, el no poder salir de nuestras casas. En España incluso en las torres de departamentos llegó a prohibirse bajar al área social del edificio. El Home office se impuso y el salir a una cafetería o restaurante o asistir a clases no había manera de hacerlo. Y todo mundo se acató a ello. La vida estaba en riesgo. Pero la realidad de las cosas es qué hay una pandemia más peligrosa.

¿CUÁL ES?

Recientemente tuvimos la oportunidad de asistir a una charla promovida por AMASFAC, donde la Dra Gisela Noriega nos hacía ver el riesgo de un aspecto de salud pública que provoca más de 2.8 millones de muertes en el planeta al año: la obesidad. Esta ya se considera la quinta enfermedad provocadora de fallecimientos. Se considera que 35% de la población a nivel mundial tiene exceso de peso, y 11% tiene obesidad. 44% de las personas que tienen diabetes es por sobrepeso, el

23% de las que tienen problemas del corazón, y 41% de las que tiene ciertos tipos de cáncer son provocados también por sobrepeso y/o obesidad. Lo más triste: se calcula que 40 millones de niños menores a cinco años de edad tienen sobrepeso.

La obesidad como tal se puede considerar como una enfermedad crónica, similar a la diabetes mellitus o la hipertensión arterial donde ocurre una serie de alteraciones en el organismo, mismas

que no pueden ser curadas con un esfuerzo de la voluntad del individuo, o con simplemente hacer más ejercicio.

También podemos observar cómo con nuestro lenguaje hemos satirizado dicha enfermedad: expresiones de”cómo me caes gorda”, “me fui como gordo en tobogán”, etc.; por otro lado, cuando vemos una persona por la calle no la juzgamos por la enfermedad que tienen, no decimos

“ahí va el diabético”, o “ahí viene la cancerosa” porque se le cayó el pelo ya que sería una falta de respeto, Entonces, ¿porque no ver la obesidad también como una enfermedad?

También ocurre que culturalmente vamos teniendo un apego a la comida, en lugar de tener un sistema de enfrentamiento a diversas circunstancias en la vida: estoy contento como, estoy triste como, estoy ansioso como, y no precisamente los más indicado.

No estamos conscientes de que el hecho de comer es el de nutrirnos lo mejor posible y escuchar nuestro centro de saciedad. Y ya para rematar tenemos asociada la palabra dieta a restricción, y eso

es algo que de entrada repugna a la persona. Lo que se tiene que hacer entonces es aprender a comer más saludable y de esta manera transmitirlo a nuestros hijos y nietos y así darle la vuelta en las siguientes generaciones.

CONCLUSIÓN

Los estoicos y la filosofía cristiana ha recomendado el darle al cuerpo un poco menos de los necesario, que se traduce en la virtud de la templanza, y así en un momento dado llegar a tener un cuerpo más “fit” que eso se traduce en una mejor salud, un mejor estilo de vida, una mayor productividad personal, y te recuerdo estimado lector que cuando uno es más productivo es más feliz. Al final del día de eso trata esta vida, y para los creyentes el boleto para la siguiente.

Termino con el consejo de Darren Hardy, coach de negocios, que le llama mucho la atención la industria de la dietas en su país, que es un gran negocio. Muy sencillo dice Darren, no hay necesidad de dieta alguna, quítate estas tres cosas: azúcar, harina, y comida procesada. Así de sencillo, así de difícil. ¡Feliz domingo estimado lector!

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros