Decía en la anterior columna que deberíamos estar pendientes de que se propondría el domingo 5 de abril como plan de rescate económico. Atónitos, como yo, seguramente se quedaron muchos aquí en Mexicali, en nuestro estado y en el resto del país, durante y después del mensaje especial que daba el Presidente desde la ciudad de México.

No se dieron señales de querer apoyar a cientos, a miles de empresas, emprendedores y trabajadores por cuenta propia; tampoco se dieron señales de apoyo a quienes sufren por el ingreso diario así sea vendiendo o participando en la informalidad. La informalidad, quiero dejarlo claro, depende de la formalidad, de los ingresos que se generan a través de sueldos, salarios, prestaciones, ventas que generan impuestos, créditos que son contratados con los bancos de desarrollo como Bancomext y Nafin y los comerciales, con firmas financieras o con arrendadoras si se adquiere por ejemplo un automóvil o maquinaria y equipo para operaciones de transformación o también para poder dar un servicio de transporte, de alimentos, una constructoras y muchos servicios más.

Atónito quedé ese domingo, durante la semana pasada y en esta porque en vez de recapacitar y tratar de sacar nuevas medidas de apoyo para paliar la contingencia de salud y la crisis económica, se cerró la puerta a los empresarios que se acercaron con propuestas al presidente para tener liquidez y evitar despedir trabajadores. Atónito como seguramente estará quien me lee, el que en menos de un año se generarán dos millones de trabajadores, el darle más recursos a la empresa petrolera y de insistir en tres grandes obras que si llegaran a concluirse tendrán impacto pero de largo plazo y no en estos momentos en los que estamos en crisis, en zozobra y paralizados por decisión gubernamental.

Pero así como estupefactos estamos desde hace doce días, seguimos desconcertados por la poca sensibilización federal y estatal de apoyo, mientras que en varios estados por iniciativa han definido medidas llamémosle contracíclicas o anticrisis. Estados como Aguascalientes, CDMX, Colima, Durango, Baja California Sur, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Nayarit, Quintana Roo, Oaxaca, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y Yucatán, es decir 16 entidades, aplican medidas sobre una reducción al Impuesto Sobre nómina, que van desde descuentos de 50% en abril en el Estado de México, hasta diferimientos, eliminar recargos y exenciones a treinta y cinco mil empresas y negocios en abril, mayo y junio en Nuevo León.

Hay tres entidades que se han quedado desconectados con la realidad y, me duele decirlo, entre esos tres está Baja California, pues los otros son Tabasco y Puebla, ahí donde los que se contagian son los ricos y el otro en donde se ofrecerían garantías y cumplimiento al estado de derecho si se traslada la cervecera cancelada en nuestra ciudad. Incoherencias, raras paradojas porque hay otros estados aparte de los dieciséis mencionados que ante la crisis han definido la prórroga para presentar declaraciones y estímulos fiscales al impuesto sobre tenencia y transporte público de transporte como es el caso de Guerrero; Jalisco considera prórrogas y periodos de gracia para créditos vigentes; en Querétaro se posterga el pago de licencias de funcionamiento; Hidalgo prorrogó el pago del servicio de agua por tres meses. Y así hay más iniciativas que se ajustan a medida que la pandemia y la afectación económica se intensifica.

Aparte de que adolecemos de estímulos locales, opino que también el asombro es porque si bien cada gobernador está haciendo esfuerzos por apoyar a sus ciudadanos, comunidades y empresas, la famosa Conago (el grupo de gobernadores asociados) está quedando ausente, alejado de las medidas que en principio debería estar haciendo el gobierno federal, el que se nos ha dicho al cansancio es de la cuarta transformación y al que está alineado el de Baja California.

Me viene a la mente que hace poco escribí que las disyuntivas que enfrentábamos eran moverse, guardar distancia y suspender actividades. Las tres ahora son evidentes: se guarda distancia social y evita la movilidad, pero también la distancia entre gobierno estatal federal; no hay movimiento local y no hay apoyo formal a quienes han suspendido actividades

No quiero que se interprete que estoy en desacuerdo con el principal objetivo de salvar vidas y evitar contagios, pero también pienso que el principal objetivo de los emprendedores y empresas es dar y mantener empleo y el objetivo de los gobiernos estatales y federales no sólo debe ser el recetar el pago inmediato de impuestos, también deben ser proactivos las autoridades federales y de Baja California para instrumentar estímulos para evitar la pérdida de empresas y empleos ya que se informó ayer que la contingencia nacional se extiende hasta el 30 de mayo y hacia mediados de junio ir reactivando paulatinamente actividades.

* El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.