¡Arriba las Manos!

La denominada cuarta transformación en nuestro estado se ha rodeado de lo más rancio del PRI y de otros que no tuvieron los pantalones de sostener sus ideas ante la inminente caída del PAN en nuestro estado. Personajes como los 21 diputados lamebotas que se atentaron en contra de la democracia por unos cuantos pesos al aprobar la ley Bonilla son clara muestra de ello. Resulta ocioso, pero es cosa de seguirles la pista para darse cuenta que todos han sido beneficiados por el actual gobierno.

Afortunadamente Bonilla se irá pronto, si el gobierno de Kiko fue corrupto e ineficiente, éste tristemente lo es más; ejemplos en tan poco tiempo hay de sobra. Bonilla tiene un equipo cercano de muy escaso nivel, su preparación técnica no resiste, en la inmensa mayoría de los casos, una defensa intelectual de su círculo más cercano, grave es la forma en la que le temen y no se atreven a cuestionarle ocurrencia alguna, ya sea se trata de Los Moches, de otorgar patentes de notario a su padrino Leyva Mortera, de extorsionar a los empresarios del estado azuzando con cortar el agua sin proceso alguno de por medio si no se le pagan cantidades millonarias, fuera de la ley por supuestos derechos de conexión, o nombrando como Oficial Mayor de su gobierno a Israel González quien fue condenado y procesado por lavado de dinero.

Lástima que, en el momento adecuado para marcar una forma diferente de gobernar, ni el gobernador ni Marina del Pilar, Gonzalez Cruz o Armando Ayala hayan estado a la altura de lo que nuestras ciudades demandan, su nivel ha sido bajísimo. Malhaya la hora en la perdimos la oportunidad de tener un mejor gobierno, es que pasamos de tener a gente de tanto bajo nivel como Bujanda a tener a Israel González administrado los bienes del estado; pasamos de un Secretario de Desarrollo Económico como Bonfante, más preocupado por enriquecerse al amparo de la tranza gubernamental a otro como Escobedo que en adición a un pasado cuestionado por cualquiera que tenga una empresa en nuestro estado a ser un Secretario que no tuvo ni el valor, ni la dignidad de defender a Mexicali de la absurda consulta que ordenó el cierre de la inversión más importante en la historia de nuestro estado. No los tuvieron ni Bonilla, ni Marina del Pilar ni nadie de la 4T en el estado.

Bonilla defiende a FISAMEX, empresa que cobra el 20% de lo que el gobierno estatal ingresa, en muchos casos a través de una clara extorsión a empresas y empresarios; tuvo incluso el descaro de defender a su dueño, Manuel García, cuando éste fue exhibido como un drogadicto cualquiera; sin importarle al gobernador que a través de su defensa no hizo otra cosa más que la de justificar que Tijuana sea el panteón más grande de México, para que adictos como el Ing. García puedan drogarse cómodamente después de una jornada de extorsión a nuestras empresas, claro, bajo la estricta supervisión de Vicenta Espinoza, a quien asumo es la encargada de llevarle la cuenta para que la comisión llegue a dónde deba de llegar. Una pena que gente como Salomón Faz hayan decidido dejar la dignidad en casa, no en la defensa del bien común. Lo dicho antes: ¡Arriba las manos!

*- El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.