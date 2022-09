Apuntes a la inversión extranjera

Mucho júbilo se hizo en la semana por la captación de inversión extranjera directa. Primero se dijo que era algo insólito, un récord para un primer semestre al captar 27,511 millones de dólares. Cierto, gran cantidad, aunque en ella de por medio hubo dos grandes movimientos por la reestructura de Aeroméxico y la fusión entre las televisoras Univisión y Televisa.

Cualquiera que sea el monto, hay que reconocer que la IED si está creciendo y detrás de eso una explicación puede ser que los inversionistas de exterior tienen una estimación de más largo plazo, que los inversionistas nacionales. En otras palabras, los externos aceptan más el riesgo y tienen menos factores emocionales que los domésticos. Quienes están día a día sopesando la incertidumbre sobre el futuro incluso de su patrimonio.

Pienso que el inversionista extranjero ve como oportunidad de mediano y largo plazos, el nearshoring y reshoring: relocalización y acercamiento al mercado final, del corporativo o de los centros de producción. El que Estados Unidos sea el principal mercado del mundo, el aumento en los costos por logística de transporte y los problemas en cadenas de suministro, han motivado parte de la reacción de invertir en México.

Hasta aquí, bien las cosas para el país en conjunto y sectores como el manufacturero porque se canalizan recursos para ampliar empresas establecidas y operando, en reinversiones de utilidades o recibiendo transferencias desde la casa matriz. Sin embargo, para Baja California he leído que se está quedando corto ese gran fenómeno de invertir desde el extranjero.

A reserva de corroborarlo y ver tanto los datos finales como los del Registro Nacional de Inversión Extranjera y de la balanza de pagos del Banco de México, se reporta que nuestro estado registró 36% menos inversión en el primer semestre a tasa anual considerando los mismos meses del 2021.

¿Qué puede estar sucediendo? Por lo que he comentado con colegas en las IMMEX, se detienen inversiones porque las empresas tienen ambiciosas metas para usar fuentes renovables de energía, pero con reformas y regulaciones impuestas en los últimos tres años, no hay garantías para los proyectos de ampliación y renovación. Incluso, he notado que los inversionistas corporativos y gerentes de planta no tienen la certidumbre sobre la capacidad real de abastecimiento por parte de la CFE y la Secretaría de Energía, si se trata de fluido eléctrico.

Comento esto también porque ya empezaron las consultas sobre el T-MEC. Pero quiero anotar que no es el “Core” de la disputa lo referido a los hidrocarburos: es la electricidad que, hasta donde sé, nunca se puso su exclusión sobre la mesa de negociación del tratado trilateral o como dicen los técnicos y negociadores, no fueron parte de las listas de reservas.

Como lo señalado líneas arriba, a reserva de revisar actualizaciones y fuentes, las nuevas inversiones en el estado habrían disminuido un 73%, las utilidades reinvertidas disminuyen en 25% y aumentaron 77% las cuentas entre empresas. Por origen, casi el 75 por ciento provienen de nuestro vecino. A diferencia de lo nacional, aquí la captación de IED en manufactura está poco por debajo de la canalizada a transportes, correos y almacenamiento. Un apunte final: en este año la inversión extranjera en el transporte de gas natural por ductos pasa a tercera posición, cuando un año antes fue la principal actividad receptora.

Señalo esto porque al cierre del 2020 la Comisión Nacional de Inversión Extranjera registró para el estado 1,196 millones, en el 2021 subió a 2,225 millones y al primer trimestre del año en curso iban 839 millones de dólares. Así, ojalá que las cifras finales de inversión extranjera en Baja California tengan un giro, que aumente la captación, porque de lo contrario estaríamos viendo perder la competitividad y el atractivo frente al resto de los estados fronterizos y también del interior del país.

*- El autor es Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.