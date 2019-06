Aprender a gestionarte

La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Marian Rojas.



Si dejas de aprender, si dejas de crecer, estás condenado a morir, y esto aplica a las personas, a las organizaciones. Pues bien, estimado lector, si te interesa seguir “viviendo”, te sugiero los siete consejos que nos brinda Marian Rojas Estapé, psiquiatra española, para efecto de lograrlo del mejor modo.



Conocerse.



El primer consejo que nos brinda Marian es conocerse uno mismo. Una cosa es como nos ven demás, otra es lo que yo quiero mostrar, y otra es lo que realmente soy. Ventaja: cuando uno se conoce se comprende; cuando uno se comprende se acepta; cuando uno se acepta se puede superar.

El segundo consejo va encaminado a evitar el exceso de autocrítica y de exigencia con uno mismo, el famoso perfeccionismo. El problema del perfeccionista es que se la pasa insatisfecho. Toma nota ciando en tu diálogo interno te estas criticando, cuando debes utilizarlo para motivarte. Además, como dice el Profesor Tal Ben Shahar de Harvard, si quieres ser exitoso tienes que fracasar el doble. Ventaja: cuando fracasas ya no te entristeces tanto.

Tercer consejo: fijarte metas y objetivos, y en este sentido agrega un aspecto clave que es piensa en alto y actúa en pequeño. Ejemplo muy sencillo: quieres bajar 20 kilos, empieza por caminar tres veces por semana y dejar de comer chocolate. Ventaja: cuando tienes objetivos tienes razones para levantarte por la mañana.



Voluntad vs. Inteligencia.



Cuarto consejo es trabajar la voluntad. Más logra el que quiere que el que puede, o dicho de otra manera llega más lejos el que tiene fuerza de voluntad no el más inteligente.

Una manera de empezar a forjar la voluntad es levantarse a la hora en punto que dijiste lo ibas hacer. Ventaja: cuando ejercitas voluntad empiezas a forjar carácter, y éste te va sacar adelante en los momentos difíciles.

El quinto consejo es asertividad. Dices que si o dices que no cuando te plantean algo, lógicamente de un modo amable, sin ser grosero. Cuando uno hace algo por compromiso y no convencimiento se siente incómodo después. Ventaja: cuando eres asertivo expresas lo que consideras correcto te empiezas a sentir mucho mejor contigo mismo.

El sexto consejo gira alrededor de la inteligencia emocional, aplicada a entenderte como te sientes, y al manejo de la empatía en la relación con los demás. Ventaja: una mayor salud emocional al tener mejor capacidad de interacción con los semejantes.

Y séptimo el hecho de educarte en el optimismo: ver las cosas con clave de solución más que de problema. Podemos educar nuestra mirada al respecto. Ventaja: ver oportunidades donde otros ven dificultades.



Conclusión.



Termina Marian su recomendación recordando que cuando tienes ilusión tu cerebro cambia, cuando tienes alegría también cambia, y con estos cambios en el mismo tu capacidad de enfocarte y ser pro activo se incrementan; el aprender a gestionarte para bien es posible. ¡Feliz domingo estimado lector!





* El autor es socio del Despacho Ballesteros y asociados.