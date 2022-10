Apatía destructora

Hoy muchos mexicanos piensan que López Obrador y Morena, van a acabar con la Democracia y la Libertad, y terminarán destruyendo el país. Nada más falso. Quienes realmente van a acabar con México, somos nosotros. ¿Por qué? Por nuestra apatía.

López y Morena, le apuestan a seguir lucrando con la gente más necesitada, dependiente de sus limosnas, apoyos electoreros condicionados, llamados “Programas Sociales”, sus militantes y simpatizantes.

Existen otros mexicanos, que son la mayoría, insultados, denostados, agraviados, lastimados, burlados, por el ejecutivo, que vislumbran hacia dónde nos dirige este gobierno sin resultados positivos para el país. ¿Quiénes son? Las clases medias, las mujeres sin guarderías para sus hijos, los enfermos, que no tienen acceso a medicinas, los universitarios despojados de sus becas, los pequeños y medianos ex empresarios, etc.

Los primeros se hunden más cada día, en la mediocridad y la pobreza, conformándose con lo que les llega “gratis”. Son 18 millones, el voto duro de Morena. Los segundos, de 110 millones de mexicanos, mueren por su indiferencia y apatía, a pesar de estar ante una violencia desmedida, inseguridad incontrolable, y corrupción imposible ya de ocultar.

Así se comprueba, por un lado, en el famoso libro “El rey del cash”, que revela con pruebas la podredumbre de este gobierno, y por el otro, con el hackeo del grupo “Guacamaya”, donde se descubre la limitada capacidad intelectual del presidente, su enorme cinismo para mentir, las densas redes de tráfico de influencias y negocios ilegales, la corrupción rampante y los tratos con el crimen organizado desde años atrás.

Son tantos los embates que la sociedad está pasmada, creyendo quizá, que López Obrador, su partido y sus fanáticos son invencibles, conformándose con quejarse, en críticas de café, de twist, de WhatsApp, pero a la hora de la verdad se repliega.

La apatía es tanta que, en los últimos triunfos de Morena en Quintana Roo y Oaxaca, casi el 70% se quedaron en casa cómodamente. En Guerrero, un candidato violador que puso de parapeto a su hija, ganó. Cuatro de cada diez, no salieron a votar. ¿No es esto increíble?

Pareciera que somos habitantes de México, NO ciudadanos. La destrucción de nuestro país avanza, al no haber consecuencias. No hay demandas para encarcelar a los responsables del saqueo de 9,500 millones de pesos en Segalmex, ni para que el fiscal Gerts Manero y Bartlett, renuncien.

Por eso López, a los padres de niños con cáncer los ofende llamándolos golpistas. Gatell, se burla sobre miles de cadáveres. Morena pregona que el ejército mató a los jóvenes de Ayotzinapa e impone que ese mismo ejército nos cuide. López saluda a la mamá del Chapo, suelta al hijo y nada pasa.

México muere de apatía, por eso repito: Ni López, ni Morena destruirán a México, seremos nosotros, si no despertamos y UNIDOS, exigimos justicia, Estado de Derecho, y que se deslinden responsabilidades. De no ser así, la indiferencia y cobardía nos convertirá en las próximas víctimas.

Con mucho acierto Elmon Burg afirmaba: Lo único necesario para que triunfe el mal, es la apatía e indiferencia de los “buenos”.

¡Mujer mexicana forja tu Patria ¡

* La autora es Consejera Familiar.