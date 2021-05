Antes y ahora

Aunque cada día más mexicanos se enteran del engaño en que cayeron cuando le dieron su confianza a López Obrador al prometerles “esperanza” primero los pobres” cero corrupción e impunidad”, todavía hay quienes lo defienden, ya que astutamente les repite cada mañana: “Que los gobiernos anteriores no hicieron nada bueno para el país”, justificando así, no haber cumplido lo prometido.

Sin embargo, los hechos hablan más que las palabras y si analizamos los logros de otros gobiernos, comparándolos con los que la 4T tiene, es una abismal diferencia.

¿Cuándo se hizo algo bueno? Cuando la “partida secreta” consistente en una bolsa millonaria que anteriores gobiernos manejaban a su antojo y sin comprobación, la quitó Fox, pero al llegar López la revivió.

Cuando con Calderón se lograron inversiones por más de 59,900 millones de dólares en los sectores automotriz, aeroespacial, electrónica, minería y química que generaron más de un millón de empleos formales bien remunerados.

Cuando se creó y desarrolló el Seguro Popular con Fox y Calderón, que daba servicio de salud a más de 50 millones de mexicanos carentes de IMSS o ISSSTE, y que López Obrador canceló, sustituyéndolo con INSABI que nadie sabe para qué sirve, ya que ni siquiera pudieron continuar tratamientos de cáncer en mujeres y niños de los que a la fecha han muerto más de 1,600, algo que a López le tiene sin cuidado.

Cuando con Peña, se planeó estudió y se consiguieron los avales aeronáuticos de OACI, IATA y MITRE, para construir sin gastar dinero del erario el mejor aeropuerto de Latinoamérica, Hob internacional, autofinanciable y palanca del desarrollo turístico y comercial de México cancelado solo por capricho de López, que nos generó un adeudo de más de 498 millones de pesos a los mexicanos.

Cuando se apoyaba a mujeres trabajadoras con estancias infantiles y a los más desvalidos con comedores comunitarios, donde comían bien por solo diez pesos.

Cuando se tenían centros de apoyo a mujeres violentadas, cuando se apoyaba a estudiantes de excelencia con becas en el extranjero para traer tecnología y conocimiento a México. Cuando a jóvenes emprendedores les otorgaban créditos y beneficios para proyectos productivos; a los campesinos créditos, semillas y fertilizantes. AMLO desapareció todos estos apoyos.

Cuando se promovía el turismo y éramos el 7º lugar mundial en este rubro. Hoy hemos bajado al 12º lugar, en buena parte por la inseguridad sin control de este gobierno. Cuando se hacía promoción a inversionistas extranjeros en Pro-México, que representaba 50 millones de dólares a nuestro país al año.

Cuando no se violentaba el Estado de Derecho, cancelando con una “consulta patito” la obra de planta cervecera, con todos los permisos en regla e inversión erogada de 900 millones de dólares con 5,000 empleos directos y más de 20,000 indirectos, dando la peor imagen de México y frenando todas las inversiones.

Cuando no se regalaban cientos de miles de millones de pesos a vagos, madres solteras, etc. como clientela electorera, promoviendo la irresponsabilidad y la flojera. Antes no sería perfecto, pero había desarrollo y mucho trabajo.

Ahora hay más pobreza, el desmantelamiento y la destrucción de un México que con este gobierno agoniza. ¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar