“Cayendo el muerto, soltando el llanto… ¡Voy! ¡Ni que fuera para tanto a la viuda dijo el doitor!” … inmortal canción de Chava Flores: “Cleto, el fufuy, sus ojitos cerró / todo el equipo al morir entregó…” Letra que describe en forma irreverente el carácter del mexicano que, entre otras muchas valentonadas, suele decir: “A mí la muerte me pela los dientes” …

Y dado el caso: “El muerto al pozo y el vivo al gozo” y sin saber ni cómo: “Velo y mortaja del cielo bajan”. Y con sabia resignación, acotamos: “Al fin que para morir nacimos”. Siendo extremadamente optimistas, hasta exageramos: “Buen amor y buena muerte, no hay mejor suerte”. ¡Bájenle!

Por eso, yo prefiero: “Más vale que digan aquí corrió, que aquí murió” y “de tonto me muero este año”. Y, para zafarme alego: “No me asustan con el petate del muerto” o hasta presumo de que “hierba mala nunca muere”.

La muerte en nuestro país se celebra de modo peculiar y todo se puede resumir en “al diablo la muerte, mientras la vida nos dure” … Aunque llegado el momento, seguido se escucha: “Cuando vivía el infeliz: ¡Ya que se muera! Y hoy que está en el veliz: ¡Ay, que bueno era!” ¡Híjole, más que hipócritas! La verdad es que “la muerte a todos iguala”.

No hay para dónde hacerse, porque para allá todos vamos y, “la muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda una vida de ventaja”. Porque, “cuando te toca, aunque te quites…” Pero tampoco hay que exagerar gritando: “Si me han de matar mañana, que me maten de una vez”.

Y si usted es muy fiestero y anda del tingo al tango, de seguro le queda el famosos epíteto: “No estaba muerto, sino andaba de parrada”.

Para cerrar esta sección, comparto una frase del Gabo García Márquez: “La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido”.

PALABRA DE HOY: AMORTAJADOR

Del latín 'murtualia' que significa “ropas de luto” y se deriva de 'mortuus', “muerto”. Es la vestidura, sábana o tela con la que se envuelve a un cadáver para su sepultura. Por lo tanto, amortajador es la persona que tiene el oficio de amortajar a los cadáveres, difuntos o muertos.

DE MI LIBRERO: PAN DE MUERTO

Texto escrito por Ana María Vázquez, que se convirtió en una obra de teatro y se hizo acreedor al Premio Nacional del género en 1991, el cual muestra el entramado y fascinación del mexicano por la muerte.

Mitad en broma y mitad en serio, se dice que somos tan machistas que la muerte tiene que ser mujer por caprichosa e incomprensible. Y en la obra, los personajes principales son una maquillista de muertos y una difunta “demasiado viva”.

Tocando los extremos: Por un lado, la aversión y por el otro, la veneración que llega a la celebración de la muerte, Pan de Muerto nos describe tal y como somos: el difunto, los deudos y el imprescindible amortajador.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.