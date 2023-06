“Qué bonito pueblo de Ameca, que bonito su puente grande, cuando paso por ahí ganas me dan de quedarme…” así comienza una de las muchas canciones dedicadas al bello pueblo de Ameca Jalisco.

Ameca significa, en náhuatl, “mecate de agua” ó “río”, está ubicado en la “región de Valles”, su primitivo fundador fue el indígena Jojouhquitecuani “El León Bravo”, quien era una persona muy temida, llegó al lugar con mucha gente, alrededor del año 1325, estableciéndose aquí, al parecerle fértil, de buenas tierras, montes y caza; conquistó otros pueblos que estaban sujetos al Caltzoncin, señor de Pátzcuaro, con quien tuvo grandes guerras ya que quería hacerlo su vasallo; pero la valentía de Jojouhquitecuani impidió dichos propósitos.

El primero de los conquistadores que llegó a Ameca fue el soldado español Juan de Añesta (o Inhiestra) en 1522, quien arribó descalzo, solo y con su espada en la mano. Los naturales lo recibieron en paz porque pensaron que era hijo del sol, pues sus antepasados habían pronosticado que los vendría a conquistar y que todos estarían sujetos a él y le pagarían tributo.

En 1824, Ameca estaba incorporada al departamento de Cocula del que pasó a ser capital con título de villa, en septiembre de 1830. El 22 de abril de 1833 se le concedió a Ameca el título de ciudad, el cual conserva hasta la fecha.

Su escudo de Armas: escudo de forma francesa y cortado. Los campos de fondo azul y amarillo simbolizan al cielo limpio y brillante que cobija el suelo fértil y pródigo de este municipio; el contorno de la elevación topográfica corresponde al Cerro del Águila o Cuauhtepetl, lugar donde se desarrolló parte de la historia del municipio, por lo que es considerado un símbolo de la identidad de Ameca; la flor de lis representa el abolengo y nobleza de esta comunidad. Las ondulaciones simbolizan al río Amecatl que con sus caudales riega las feraces tierras del valle donde se asienta el municipio.

El medio círculo dentado, la mano sosteniendo la caña de azúcar y el libro abierto, representan pujanza, laboriosidad y cultura, respectivamente; y que han sido factores importantes del actual desarrollo de esta municipalidad.

La torre almenada simboliza el ambiente de grandeza, armonía y gobierno en que viven los amequenses.

Me fue imposible no quedar encantado con este pueblo, toda esta región y sobre todo con su gente; cuando a inicios de los ochentas fui comisionado como instructor de un “Centro de Adiestramiento” perteneciente a la V Región Militar, unas instalaciones que me tocó remodelar para que fueran acondicionadas con nuevos dormitorios, ya que de origen fue construido como el “Hospital Hilario Romero Gil” en 1901.

Anécdotas vividas, las que gusten, como militar, como persona, un lugar encantador.

Como ya dijimos, Ameca significa, en náhuatl, “mecate de agua” ó “río”, es por ello que me llamó mucho la atención enterarme que la robótica y la inteligencia artificial ha alcanzado un nuevo hito con la creación de Ameca, el robot humanoide más avanzado del mundo.

Será que también significa “mecate de agua” ó “río”, no creo.

*- El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.