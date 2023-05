Al Diablo todo, el País soy yo….

El pasado jueves López Obrador ordenó a la bancada de MORENA “No titubeen, se trata de defender los bienes del pueblo. Que reformen esa institución, mejor dicho, que la desaparezcan, y que esa función se la encarguen a la Auditoría Superior de la Federación y que se ahorren mil millones de pesos”

Mucho debe de preocuparnos las acciones que el presidente ha orquestado durante las últimas semanas, es que so pretexto de “la disminución del gasto” está concentrando el poder en su persona y desmantelando la administración pública federal, Seguro Popular, medicamentos para nuestra gente, guarderías para nuestros niños, apoyos a mujeres, el Fondo Nacional de Infraestructura, el fondo para el equipamiento de las policías en los estados y municipios, el fondo para desastres, los institutos ciudadanos que procuraban ser contrapesos al gobierno federal, entre otros. Esta semana se ha sumado la aprobación de leyes que no fueron siquiera discutidas en el Congreso y que, con el apoyo de los diputados de MORENA, incluidos los de nuestro estado, se prestaron a ser pinches levanta dedos sin mayor interés que el de obedecer a “su jefe” mandándonos al diablo a nosotros, sus representados y de paso a la división de poderes al prestarse a ser tratados como simples empleados.

De madrugada y sin siquiera discutirlas desaparecieron el INSABI, su fracaso al haber sustituido el Seguro Popular es el responsable de la muerte de miles de mexicanos, ahora al mal servicio del IMSS se le cargará actividades adicionales que complicarán mucho más su operación y por ende pauperizaran los malos servicios que hoy se prestan. Entregaron el Tren Maya al ejército, desaparecieron Financiera Rural y le dieron al traste al CONACYT. La urgencia de desaparecer al INAI tiene relación con la aparente necesidad de que el gobierno federal no permita a periodistas y a investigadores acceder a la información que desnuda los malos manejos y la corrupción de gente muy cercana al presidente, no es casualidad que Ignacio Ovalle, ex secretario particular de López Portillo y amigo personalísimo de presidente sea responsable del fraude de 9,000 millones de pesos de SEGALMEX; urge esconder el enorme despilfarro de Dos Bocas, por ello la entrega del Tren Maya a los militares, para que la obra no pueda ser auditada; es un exceso de opacidad; mal haya la hora en la que nuestro presidente decidió que los militares tenían precio; por ello su defensa y su entrega de la administración pública, ahora construyen, coordinan el espacio aéreo, administran puertos, aeropuertos y aduanas; hasta se tragan los insultos y amenazas de vulgares criminales porque su comandante supremo se da hasta tiempo para saludar a la mamá del narcotraficante más grande de nuestro país.

La polarización a la que el presidente convoca ha llegado a niveles muy peligrosos, ya sea se trate de los comisionados del INAI, los consejeros del INE o como lo ha hecho últimamente de los ministros de la Suprema Corte; lo hace en aras de un proyecto personalísimo de gobierno, lástima que los políticos que le acompañan, gobernadores y legisladores federales, sean tan chiquitos política e intelectualmente que le toleren el daño tan grande que está provocando. Si el pretexto es el “ahorro” muy pronto propondrá que sea el gobierno el que organice las elecciones. Al diablo con todo. #MiVotoNoSeToca