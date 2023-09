Ahora todxs quieren ser candidatxs

Sí, ahora resulta que todas y todos quieren tener una candidatura para ocupar una diputación, regiduría y hasta un escaño en el Senado. Quizá porque en su infancia eran los y las más aplicadas del salón o porque su mamá les dijo que tenían madera para ser gobernantes o a lo mejor porque sus parejas les comentan que su belleza interior o exterior es tanta que deben estar en la palestra política.

Como demócrata estoy convencido que cualquier persona sin importar su grado de estudios, profesión u oficio puede ser gobernante o representante popular, no solamente por una cuestión constitucional (Art. 35: Derecho de votar y ser votado), también porque las agendas de todos los sectores deben estar representadas en los órganos colegiados y en los tres poderes públicos. Antes se creía que solamente los abogadxs o las personas con estudios de posgrado eran las idóneas para que nos gobernaran.

Les doy un ejemplo: El peñista Luis Videgaray Caso, quien en currículum era el idóneo para ocupar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con su doctorado en Economía, con especialidad en Finanzas Públicas, por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Artífice de las fallidas reformas estructurales, Videgaray dejó la titularidad de la SHCP con desaceleración económica y con un crecimiento exponencial de la deuda pública; fue inhabilitado desde mayo de este 2021, por la Secretaría de la Función Pública para ocupar cargos por los próximos 10 años.

El problema es que ahora llegamos al otro extremo, en donde vemos dos escenarios: ex priistas y ex panistas buscan acogerse en el manto “purificador” de MORENA para obtener un “hueso” político y a cientos de ciudadanxs que piensan que solamente con la pura ética o con un manual de moralidad (no robar, no mentir y no traicionar) pueden tener un buen papel en la toma de decisiones en el Congreso, Cabildo o hasta en la presidencia municipal.

De igual forma, MORENA con su encuestas también le sumó el ingrediente de popularidad, al continuar vendiendo que es la gente (el pueblo) quien decide. No hay cosa más falsa, pues la dirigencia es quien toma las decisiones a contentillo. El problema es que históricamente los grupos de atención prioritaria como las personas con discapacidad, migrantes, miembros de la comunidad LGBTTIQ+, jóvenes y comunidades indígenas no eran considerados para las candidaturas, y no es porque no quisieran, sino porque prácticamente son discriminados por los jerarcas de los partidos políticos. Curiosamente, las y los líderes de los partidos (TODOS) no se cansan de repetir que en sus agendas y planes de trabajo son inclusivos, pero, la realidad muestra todo lo contrario.

Por ello, el Instituto Estatal Electoral en los comicios del 2021 obligó a los partidos políticos que cumplieran con acciones afirmativas para que incluyeran al menos a una persona de estos grupos.

Otra vez los partidos trampearon, pues hubo quienes se asumieron como personas indígenas o de la comunidad LGBTTIQ+ sin serlo, todo por obtener diputación o una regiduría. El caso más lamentable fue el del actual regidor de MORENA, Alejandro Cabrera Acosta, quien fue registrado como parte de la cuota de la diversidad sexual y de género, al jurar que era bisexual, el problema que el ex funcionario priista es abiertamente heterosexual, incluso su esposa es la Directoral del DIF Municipal de Tijuana y en los grupos del gobierno municipal actualmente se mofa de su llegada al poder.

Con la reforma política-electoral recientemente aprobada en el Congreso local y publicada por la Gobernadora, por ley (Artículo 139) deben de asignar un espacio para candidaturas a jóvenes de 18 a 29 años de edad, a personas de la diversidad sexual, a comunidades indígenas y a personas con discapacidad, para que de esta forma se garantice el principio de igualdad sustantiva.

Seguramente, los partidos políticos otra vez van a “trampear”, porque hasta entre los abogados electorales (esos que se creen eruditos) se burlan de las acciones afirmativas, les sale lo xenófobos y discriminatorios que tienen enraizados, pues para ellos solamente deberían ser hombres y juristas los candidatos y gobernantes.

**REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: La empresa transportista TRAMO de Benjamín Garza se opuso con un recurso jurídico a que le quiten su preciada concesión del transporte público en Mexicali, por lo que puso en jaque a IMOS y afectó a toda la población de 4 rutas: Virreyes, Calle 11, Palaco, Pueblo Nuevo, Periférico, Hidalgo y Zona Centro. El problema es que desde hace años esas rutas han sido las más deficientes y con mayor número de reportes, por eso le quitaron la concesión.

**FIASCO SEMANAL: Valeria Oseguera y el escándalo de Bienestar siguen dando de qué hablar. Resulta que no la despidieron por actos de corrupción sino que le aceptaron su renuncia sin explicar motivos. El problema es que hasta el finiquito por casi 100 mil pesos le asignaron a pagarle lo más pronto posible.

*- El autor es periodista de Baja California.