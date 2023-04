Adrián Valadés: entre legajos y cartuchos de pólvora

Para 1858, según lo dijera el historiador Miguel León Portilla, los documentos de valor histórico, los que estaban relacionados con toda la península de Baja California, estaban maltratados, olvidados, abandonados en el puerto de La Paz. Urbano Lassépas los había logrado consultar a duras penas y había encontrado que muchos se habían perdido por la simple negligencia de las autoridades, los desastres naturales e incluso el uso de los papeles para hacer cartuchos en los tiempos de guerra. Y concluía don Miguel que lamentablemente sólo hubo una excepción a tal indiferencia y sólo un historiador vio la riqueza documental de este acervo e hizo un "examen y cotejo escrupuloso de esos papeles. La excepción la constituyó, ya a fines del siglo XIX, don Adrián Valadés. Y mientras para la inmensa mayoría nada importaban esos viejos testimonios, don Adrián se esforzaba por sacarles el mayor provecho.

Nacido en 1848 en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, Valadés llegó a residir a La Paz, en el Partido Sur de Baja California, donde formó a su familia, fue reconocido como periodista y cronista. En palabras de Armando Trasviña Taylor en su libro La literatura en Baja California Sur (1971), don Adrián “era de escasa estatura y físico proporcionado. Culto, ecuánime, probo” y que “gustaba de la literatura con pasión de iluminado”. Aunque dejó a su muerte, en 1918, muchos trabajos sin publicar, al menos logró ver editado en La Paz, en 1912, su libro Tipos, tradiciones y paisajes de la Baja California, donde rescataba las leyendas y personajes más conocidos en la comunidad peninsular de aquellos tiempos.

Según Francisco Salgado Pérez en su tesis sobre la crónica en Baja California Sur (2018), “en el siglo XIX puede situarse a Adrián Valadés como el primer cronista que cultivó el género en la península durante el México independiente. Originario de Mazatlán, fue funcionario público en el territorio y editor del diario La Voz de California; Valadés recopiló varias anécdotas, leyendas y costumbres locales en el libro Tipos, tradiciones y paisajes de la Baja California en el año de 1912, así como en una voluminosa investigación histórica de la península en el siglo XIX.” Pero los libros suyos que han tenido una amplia resonancia por sus aportaciones históricas son los publicados muchos años después de su fallecimiento: Temas históricos de la Baja California, que salió en 1963 y su Historia de la Baja California 1850-1880, que la UNAM diera a conocer en 1974.

En este último libro, Adrián Valadés decidió contar 30 años de vida bajacaliforniana, 30 años cruciales para nuestra península. Su narración daba comienzo inmediatamente después de la invasión norteamericana, cuando apenas se volvía a la normalidad y ya surgía la amenaza del filibusterismo estadounidense de William Walker. Para contar su Historia de la Baja California, don Adrián revisó los documentos que había en los archivos oficiales de La Paz y conversó largo y tendido con muchos de los testigos de acontecimientos que él no viviera. Y así logró forjar una visión histórica que acude lo mismo a la tradición oral que a la escrita. De tal forma que en su libro aparecen testimonios convincentes, como el del capitán Francisco Ferrer, jefe político del Partido Norte de la Baja California, escrito en el pueblo de Santo Tomas hacia 1856, donde Ferrer aseguraba: “De este pueblo hasta la línea (internacional), no hay un solo habitante que sepa leer y escribir. La miseria de esta frontera es tan general, que no he tenido posibilidad de asignar ni una corta cantidad al mes para una escuela, y el día que hay algún preso es necesario ponerlo en el cuartel y mantenerlo del rancho de la tropa. Por San Diego, se importan harina de trigo, maíz, café, arroz, azúcar, frijol, manteca, jabón, velas, manta, calzado y, en fin, cuanto se necesita para vestir y comer”.

Valadés se interesó por difundir en sus artículos periodísticos las maravillas y misterios de Baja California, pero en su Historia de la Baja California terminó contando, conforme se acercaba su relato a finales del siglo XIX, los cambios favorables que se iban presentando en la Frontera, como lo expuso sobre la creación de la aduana marítima de Ensenada hacia 1877. Por eso Adrián Valadés fue el forjador de una historia que era periodismo de actualidad, crónica del momento. Relato del pasado más cercano y más vital.

*- El autor es escritor, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.