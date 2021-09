A dos semanas de una cirugía donde me extirparon la matriz, sigo en recuperación, y este tiempo me ha hecho meditar sobre la elección de no ser madre. No tuve hijos por decisión, aunque también jugó su parte el destino.

Recuerdo hace bastante tiempo una conversación que sostuve con mi ginecólogo, cuando me dijo que con un tratamiento de fertilidad podía quedar en embarazo sin mayores complicaciones. Tratamiento que decidí nunca llevar a cabo.

Pensé, bueno, si algún día llega un hijo, bienvenido, y si no, pues tan feliz como siempre. Así es como decidimos las mujeres, con claridad y determinación. Aunque todavía pululan los impertinentes que te cuestionan el por qué no fuiste madre, como si este fuera un requisito a la hora de nacer mujer.

La decisión de ser o no ser madre conlleva mucho respeto, el mismo respeto que se debe sentir por las mujeres que deciden interrumpir su embarazado, por las razones que consideren pertinentes.

A principios de mes la Suprema Corte de Justicia dictaminó que penalizar el aborto en México es inconstitucional, quedando asentado así un precedente que podría llevar a la legalización del aborto en este país predominantemente católico.

Recientemente escuché a un “conductor” de conocida cadena televisiva en Mexicali, hablando aberraciones sobre el tema, y no pude evitar recordar el tan mediático caso Paulina que cimbró a las autoridades panistas al ser exhibidos en su intento por detener un embarazo producto de una violación a una niña.

Para resumirles la historia, que viví de principio a fin como periodista y que me dio la oportunidad de conocer a la escritora Elena Poniatowska y colaborar con mis fotografías publicada en su libro “Las mil y una…La herida de Paulina”, esto se Adiós hijos que nunca tuve desarrolló así:

Era 31 de julio de 1999, Paulina de 13 años, fue violada cuando dos sujetos irrumpieron en la vivienda donde dormía con su hermana y dos sobrinos, en la Colonia Colosio.

Dos meses antes de su cumpleaños número 14, la menor se dio cuenta que estaba embarazada. Paulina decidió abortar y sus padres la llevaron a la clínica de Isstecali para interrumpir su embarazo, amparados en el artículo 136, fracción 2 del Código Penal del estado, que señala que el aborto no es punible en caso de violación.

Ante la sorpresa de los padres, los médicos se negaron a practicarle el legrado, y dieron aviso al Ministerio Público. Fue cuando el mismo Procurador estatal, Juan Manuel Salazar, conocido por su extrema derecha, intentó disuadirlos anteponiendo sus creencias religiosas.

Recuerdo que Paulina me contó que le vendaron los ojos cuando la subieron a la camioneta del procurador, en su intento por evitar que recordara el sitio dónde el sacerdote le dijo que se iba a “convertir en asesina”.

Además, bajo el amparo de las autoridades se les permitió entrar al hospital a grupos Provida. Paulina me confesó que varias mujeres le enseñaron un truco visual de la imagen de Jesucristo.

Le ordenaron ver la imagen fijamente por cinco minutos, luego le pidieron que cerrara los ojos para que apareciera el rostro celestial en su mente, y así argumentar la presencia de Dios.

Palabas más, palabras menos, retuvieron a la niña contra su voluntad por semanas, hasta que llegó el tiempo en que por su gestación y su corta edad era peligroso practicar el aborto al que tenía derecho. No hubo ley, ni justicia para Paulina, quien no solo fue ultrajada por sus violadores, sino por las mismas autoridades, las que se suponía deberían de protegerla.

Es por este y miles más de abusos que sufren las mujeres, que es importante contar con una legislatura que respalde nuestros derechos. Las decisiones, como la de Paulina, la suya y la mía, merecen respeto y libertad.

Sobre lo religioso, espiritual y divino, cada quien vive su propio cielo y sus propio infierno.

* La autora es Periodista independiente para la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ por sus siglas en inglés).