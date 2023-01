Adiós 2022. Bienvenido 2023

En esta primera colaboración de este año, me propongo, amable lector, comentar aquellos sucesos del 2022 que a mi juicio fueron los más importantes y lo que nos espera en el 2023. Para empezar, recordar tres importantes hechos que conmovieron y aún lo hacen a la sociedad.

Al principio del 2022, la noticia que sacudió todas las esferas políticas y diplomáticas fue el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, por distintas razones, algunas políticas, otras económicas y las más, a mi juicio, geopolíticas entre las potencias como EU y Rusia.

Parecería que este enfrentamiento no duraría mucho, pero lo cierto es que la confrontación llevó todo el 2022 y no se vislumbra a corto plazo ningún acuerdo diplomático que ayude a resolver este conflicto armado que involucra a casi toda Europa, algunos países de Asia y por supuesto, organizaciones como la ONU y la OTAN. Mientras tanto l@s ucranian@s, sufren, además de la violencia armada, el crudo invierno, al padecer las inclemencias del frío por la carencia de luz y gas que abastecía Rusia.

En lo nacional, la mayor noticia fueron los resultados de los comicios celebrados en junio del 2022, en los cuales estuvieron en disputa seis estados (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, y Tamaulipas) en los cuales se esperaba que MORENA perdiera terreno en lo político, pero no fue así ya que incluso en algunos estados como Hidalgo o Oaxaca, tradicionalmente del PRI, los ganó MORENA además de Tamaulipas y Quintana Roo; no así en Durango y Aguascalientes donde la oposición refrendó su dominio. De tal forma que el escenario para las elecciones presidenciales en el 2024 se tornará compleja para la oposición, pues los líderes de la alianza PRI-PAN-PRD tienen como meta ganar las elecciones.

En lo estatal, Baja California, vive tiempos graves de inseguridad, cada día nos enteramos de asesinatos, desapariciones, secuestros, asaltos y demás delitos, algunos cometidos por el crimen organizado, otros por la delincuencia común, que se siente impune ante las fuerzas del orden. Difícil tarea para los gobiernos federal, estatal y municipal que hacen todo lo posible por ofrecer seguridad a sus ciudadanos, no siempre con buenos resultados. Por otra parte, en lo económico, el estado ha visto mejorar sus condiciones gracias a un clima de concordia entre empresarios y el actual gobierno estatal. Y un hecho no mejor, es que la UABC eligió su próximo rector, en un proceso transparente y tranquilo que no es poca cosa, pues no gozan de ello muchas universidades tanto públicas como privadas.

¿Qué nos espera en el 2023? En buena parte del mundo, hay esperanzas fundadas en que termine la guerra entre Ucrania y Rusia.

* El autor es Coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC