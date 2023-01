Actúan las fuerzas armadas de México

Hace años, Andrés Manuel López Obrador criticó severamente la actuación del Ejército Mexicano en un operativo realizado en el estado de Nayarit donde fue utilizado un helicóptero Blackhawk artillado con el que le dieron muerte a varios integrantes de una banda del crimen organizado.

López Obrador al subir al poder en 2018, dijo que se acabarían las ejecuciones de delincuentes “como en el pasado”, lanzó su frase: “Abrazos no balazos”. También dijo, en otra mañanera que defendería criminales que también son seres humanos, no hay que agredirlos.

En octubre del 2019, durante un operativo para detener a Ovidio Guzmán López, en Culiacán, Sinaloa, bueno, fue detenido pero tras amenazas del crimen organizado, del Cártel de Sinaloa o los “Chapitos”, el presidente López Obrador ordenó su liberación. Este fallido operativo fue bautizado como el Culiacanazo.

El pasado jueves fue lanzado un fuerte operativo para la detención de Ovidio Guzmán en Culiacán, según el gobierno de Sinaloa, en la región se desplegaron 3 mil 586 efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional, entre los que hubo fuerzas especiales y fusileros paracaidistas. Se detuvo a Ovidio, esta vez el Ejército no recibió una llamada de López Obrador para su liberación.

Curiosamente, en este operativo se utilizó un helicóptero “Blackhawk” artillado, con el que le dieron muerte a varios elementos del Cártel de Sinaloa o de los Chapitos, lo malo es que este mismo helicóptero empezó a dispararle a policías estatales con quienes iba el secretario de seguridad de Sinaloa, hablaron al 911 para pedirles que informaran a los del helicóptero que estaban disparando a policías y no a narcotraficantes. Hirieron a varios policías.

Hay quienes, inmediatamente de su detención, dijeron que era un regalo de Reyes a Joe Biden de parte de López Obrador. Veremos que pasa durante la próxima semana con Ovidio, hay que recordar que desde 2018 se había pedido su captura y extradición por parte de la Suprema Corte de los Estados Unidos.

En Baja California llegaron más elementos del Ejército el miércoles pasado, a la base aérea militar ubicada en la Colonia 70-76 de Tijuana, tal vez para prevenir algunas reacciones de lo que realizarían un día después en Culiacán.

La llegada de estos militares no entusiasmó a la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, dijo que antes sí entusiasmaba a la población la llegada de miembros del Ejército Mexicano, pero que ahora ya no, porque no se han visto resultados de su presencia.

“Bueno pues llegan y se van, verdad, entonces ojalá que esta vez que lleguen sea más visible su acción, su acción, porque realmente los hemos visto llegar, no los hemos visto partir, yo creo que a la ciudadanía lo que los emocionaba antes, porque hasta su servidora le emocionaba cuando llegaban, ahora pasan, con todo respeto, sin pena ni gloria.” Dijo la presidenta municipal de Tijuana y reiteró que aún se les tiene confianza, “Definitivamente la confianza con el Ejército se tiene, pero la estrategia yo no la sé, es una estrategia secreta, no la sé y simplemente actúo como órgano colaborador”. Estoy de acuerdo con lo que dijo Monserrat Caballero, pasan sin pena ni gloria por Baja California, igual que la Guardia Nacional.

*- El autor es Periodista independiente.