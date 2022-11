Me quedé totalmente abrumado, anonadado, con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su cuarto año de gobierno, expresado quizás entre cien mil mexicanos que lo admiran que lo apoyan, concentrados en el Zócalo. Es realmente difícil conocer cuántos miles de admiradores saturaron las calles y avenidas por las que se trasladó el Presidente con dirección a la plaza principal de la capital mexicana.

Poco se puede decir a raíz de dos horas, quizás más de autoelogios y pormenores de sus logros en estos cuatro años. No dejó de hecho asuntos que no abordara: los pobres, el apoyo a los estudiantes con becas, la economía, las inversiones, etc.

A la vez, no resulta fácil hacer un seguimiento con detalle y fundamentado con hechos, no en verborrea. Obrador me saturó con su discurso tan largo como la autopista panamericana.

Personalmente, yo me encuentro en especial interesado en las fuentes de empleo. Creo firmemente en que México requiere de forma urgente de más a fuentes de empleo bien pagados, no con el miserable sueldo mínimo. Hace algunas semanas, escribí una columna que en que lo medular decía: California es mi fuente de información. (No textual). Hoy agrego: allí terminó la mayor parte de mi familia que se vino a California por el fracaso de la economía, principalmente la agricultura rural en regiones sin agua ni ríos en Jalisco. Allí, bello y nostálgico recuerdo de una región llena de valles, cerros y rancherías, con agricultura pobre, por su orografía, la mayoría de estas familias, incluso la mía terminó en California. A mi padre, trabajador agrícola, tractorista y regador en el Valle imperial, en su vejez, se le construyó, descontando 200 dólares de su pensión de 800 dólares al mes su casa en Calipatria, California. Siempre repetiré que la ayuda a los pobres de México por parte de Obrador es en extremo valiosa, necesaria, fundamental, incluso para que con este hecho las multitudes lo sigan, lo aplaudan, lo adoren como si fuera un Dios. El Presidente contentísimo. Ver el domingo pasado aquella concentración de gente en torno suyo fue realmente espectacular; no le permitían incluso caminar, avanzar al Zócalo. Su discurso de cierre, incluso, reitero fue muy extenso. La narrativa de múltiples logros en su gobierno y permanentemente repitiendo el combate a la corrupción de los gobiernos neoliberales y conservadores. Esta cantaleta (por eso le llamo cantaleta o sermón) a mí siempre me ha parecido demasiado maniquea (buenos y malos en reclamos y riñas permanentes), propio principalmente de regímenes comunistas contra el capitalismo. Cuando Obrador se refirió en su discurso, al ingreso a México de la inversión exterior se mostró satisfecho; esta inversión sigue llegando. Lo consulté en internet y en efecto hay un registro de Vymsa, Le Belier, Scotia Bank ,Skay, Nestlé etc. instaladas en México. Coincide el discurso de Obrador con los hechos. La instalación de refinerías nuevas y en construcción, a la vez reportan avances y aciertos. Con una salvedad: los gobiernos priistas construyeron en su tiempo cuatro refinerías que Obrador tendencioso, se calla, no lo menciona. Esto es lo que molesta y perturba la inteligencia: esconder los logros del pasado, pero sin el desarrollo del pasado no seriamos lo que somos hoy: desarrollo y crecimiento que no se debe a Obrador. Y la parte que me interesa en extremo: el apoyo con becas y trabajos a los jóvenes. No encontré datos precisos. Obrador al respecto, con aparente extrema certeza, lo presumió en su discurso. Nada encontré en el INEGI ni en internet, solo algunos ingresos de jóvenes sin trabajo a talleres mecánicos, salones de belleza, panaderías y en general, cero ingreso a empresas grandes e importantes por su oferta industrial. Estos ingresos a aprendices, lo registra internet solo en Baja California. Grave el asunto dada su importancia y la esperanza y sermón de Obrador que ello será motivo principal para que la juventud no se inserte en los carteles del crimen. Termino reiterando que: con apoyos económicos a las familias, pese a su importancia, el país no va a ninguna parte. Pero el pueblo es feliz, dice el presidente. ¡Qué bueno!

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.