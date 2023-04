AMLO contra la Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó esta semana por ocho votos a favor y tres en contra que la Guardia Nacional no fuera adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), como era la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, contradiciendo el Artículo 21 de la Constitución mexicana. Con esta decisión, la Corte paró en seco uno de los proyectos más ambicionados de la actual presidencia. El revés es durísimo.

Como era de esperarse, AMLO adjudicó esta decisión a un conjunto de lugares comunes que ya se hizo costumbre en el presidente: que los ministros actuaron de manera “facciosa”, politiqueramente, que están alineados al “bloque conservador” y sometidos al modelo de Felipe Calderón y de García Luna, etcétera.

Sin embargo, la decisión de la Corte es muy sencilla, simplemente se apegó al texto del Artículo 21 constitucional que dice lo siguiente: “La Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública”, antecedido de la siguiente afirmación: “Las instituciones de Seguridad Pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”, por lo que es evidente que no pueden estar adscritas a una institución militar como lo es la Sedena.

Como ya sabemos, AMLO acusó a los gobiernos anteriores, especialmente al de Calderón, de haber “militarizado” la seguridad pública, pero quien realmente ha llevado este propósito a extremos nunca vistos es el mismo López Obrador. ¿Por qué? Porque para Obrador las fuerzas armadas y el ejército son los únicos que están “blindados” contra el crimen organizado, a diferencia de las policías civiles.

De acuerdo con este argumento, los grupos del crimen organizado se han expandido por amplias regiones del país gracias a que infiltraron y corrompieron a las organizaciones policiacas, cuyo ejemplo más connotado es la policía federal que estuvo a cargo de García Luna, hoy preso en los Estados Unidos.

Es decir, AMLO sólo confía en el Ejército y, como parte del mismo, en la Guardia Nacional. Les ha dado todo: la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, grandes obras de infraestructura, carreteras y, por supuesto, la seguridad pública al formar la Guardia Nacional como uno de sus principales proyectos.

El problema con esta visión, y este es el punto medular, es que el ejército o las fuerzas armadas en general no están preparadas o adiestradas para hacerse cargo de la seguridad pública. No lo están porque no es esa su función. Y como fuerza inhibitoria o persuasiva, como hasta ahora ha sido la Guardia Nacional, tampoco han dado resultados en la disminución de la delincuencia.

AMLO elude constantemente este punto cuando defiende la participación del ejército. Pero, además, elude otro mucho más importante: la política de “abrazos, no balazos”, ha significado atar las manos de la Guardia Nacional y convertirla sólo en una presencia, una fuerza que patrulla las calles y las plazas públicas de las ciudades, pero sin ninguna efectividad.

La otra parte de este mismo problema es que el presidente ha dicho que aquí su política es combatir “las causas de fondo” de la inseguridad y la delincuencia, como son la pobreza, la falta de empleo y los bajos salarios. Sin embargo, durante su gobierno el número de personas en pobreza está aumentando y sus programas sociales o las becas a los jóvenes no son suficientes para impedir el deterioro social que hay en el país.

Entonces, la conclusión es terrible desde cualquier ángulo que se vea el problema: la visión y las políticas aplicadas por el gobierno no llevan a ningún lado o, mejor dicho, conducen a agudizar los problemas de carácter social y de seguridad. La decisión de la Corte hace patente el fracaso de estos proyectos, ya casi al finalizar el periodo de gobierno.

Obsesionado con su decisión y sin entender el alcance del desastre, AMLO insiste y dice que va a proponer en su último informe de gobierno que será el 1 de septiembre de 2024, la misma iniciativa pero ahora a una Cámara de Diputados que, espera, tenga una “mayoría calificada” a favor de Morena para que tenga facultades de una reforma constitucional.

¿No es esto una forma de bordar en el aire? ¿Una actitud un tanto infantil? Es una actitud anti pluralista que se niega a negociar con las otras fuerzas y piensa que sólo con una gran mayoría a su favor va a salir ganando en todo. Este es el error más grande que ha cometido López Obrador, porque, a fuerzas, quiere imponer su proyecto y su visión de los problemas y de la realidad. Da miedo que AMLO gobierne así, así como lo ha hecho en estos casi cinco años.

En el fondo, AMLO se niega a reconocer su fracaso.

*El autor es analista político.