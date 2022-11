A un clic del cliente

En estos días donde todo transcurre a velocidad luz tenemos que asegurar nuestra comunicación con los clientes. En los años 80’s el hit era el 01-800 las empresas se empezaban a comunicar con los clientes, nos tomaban la llamada, la innovación tecnológica maravillosa era el conmutador, si su empresa contaba con uno, era sinónimo de éxito, todos estábamos maravillados, primero, porque la marca se dignaba a contestarnos y segundo por ese robot que repartía llamadas.

¿Hoy? Dígame la verdad ¿disfruta usted de el conmutador? A veces pienso que los usan para reforzar nuestra paciencia ¡que horror! ¿Ha intentado cancelar una tarjeta últimamente? “Buenas tardes, nuestro menú a cambiado…” ¿a quién le importa si el menú cambió? ¡Queremos hablar con personas per-so-nas! pero no por teléfono, queremos mandar un whatsapp o un inbox y ser atendidos a la brevedad.

Aquí algunas sugerencias para que usted recapacite:

1. La firma electrónica: si usted usa correo electrónico para comunicarse con sus clientes haga el favor de poner en su firma el ‘texto vivo’ en vez de una foto, el 60% del total del tráfico en internet en 2022 es por dispositivos móviles, así que lo mas probable es que el correo lo abran desde el celular, por lo tanto si el que recibe quiere comunicarse con usted, ofrezca la opción de que con un solo click le llamen; entonces si tiene una foto le van a hacer click, se va a abrir la foto, van a leer el teléfono, lo tienen que anotar para salirse del correo y recién ahí teclear… ya me cansé hasta de escribirlo. Usted puede perder comunicación no más por no poner en texto el teléfono. Use www.wisestamp.com para configurar una linda firma.

2. El botón de su página de Facebook, configúrelo para recibir el inbox directamente, así se ahorra tiempo de contacto, también puede configurarlo para que lo llamen. Antes revise su capacidad de respuesta, porque lo peor que puede pasar ¡es que usted no conteste!

3. A un clic del whatsapp: usted puede hacer que con un clic su cliente le mande un WhatsApp, puede configurar el botón en su sitio web, en su firma electrónica, donde usted quiera, si quiere generar su propio enlace con un texto predeterminado para iniciar conversación con su cliente, vaya a mi página www.marcelamexia.com en el menú dice WHATSAPP y ahí está el generador gratis, estoy super emocionada cuando publico herramientas que son de utilidad.

4. Contrate una solución omnicanal, eche un vistazo a Zendesk por ejemplo; tenemos que pensar siempre en la experiencia del cliente al convivir con nosotros, en nuestra oficina, tienda o virtualmente, si él ya quiere contactarnos es nuestra obligación estar a un solo clic de ellos, la intención de compra ya está avanzada ¡no la desperdicie! Le invito a que haga una revisión completa de sus procedimientos, y si tiene conmutador ¡recapacite! Las personas queremos hablar con personas y ahora usted puede tener comunicación con sus clientes por cualquier canal y seguir ahí la comunicación en un mismo panel de control.

5. Configure el chat en vivo en su sitio, puede ser directamente el messenger de Facebook pero para su sitio o bien, con alguna herramienta omnicanal como la que le acabo de recomendar, es cuestión que integre soluciones de comunicación omnicanal.

Espero que le hayan servido mis recomendaciones, búsqueme en mis redes sociales y platícame cómo le fue.

*- La autora es Estratega de Marketing y directora de ADK Marketing.