A propósito del Día del Libro¿Cuántos libros al año se leen en México?

Año con año, se promueven en varios estados de la república, ferias del libro. Las más famosas son la de Minería en la ciudad de México y la FIL de Guadalajara, auspiciadas por la UNAM y la Universidad de Guadalajara, respectivamente; incluso ésta última es la cuarta más grande del mundo después de la Frankfurt, New York y París (https://www.soynomada.news/viajes/Las-5-ferias-del-libro-mas-importantes-del-mundo-una-esta-en-Mexico-20210423-0005.html). Si bien, dichas iniciativas tienen por propósito impulsar la lectura de libros entre la población, pareciera que su efecto no es el esperado, por lo menos no en México. Según la última estadística del Módulo de Lectura (MOLEC), que organiza el INEGI desde 2015, en el último año, el porcentaje de lectura de libros con relación al 2022, descendió a 3.4 ejemplares en promedio entre la población. (https://www.inegi.org.mx/contenidos/ saladeprensa/boletines/2023/molec/ molec2023.pdf). Ahora bien, la información publicada indica que en los grupos de 18 a 24 y de 25 a 34 años, ocho de cada 10 personas leen, y en el grupo de 65 o más, seis de cada 10 personas son lectoras y justamente son los libros la principal lectura, superando a las páginas de internet, foros o blogs. Otro dato es que la población analfabeta de 18 años o más, el 31.5% declaró no leer ningún tipo de material y el porcentaje entre las mujeres no lectoras, según el MOLEC, es mayor que entre los hombres. Realmente es grave esta condición en un país que trata de mejorar la educación en todos sus niveles, pues el descenso en el hábito de la lectura que para el 2016 era del 80.8% entre la población alfabeta de 18 años y más, disminuyó gradualmente hasta llegar al 68.5% en el 2023; es decir, 12.3 puntos porcentuales. Y en ello se consideran todo tipo de materiales tanto impresos como digitales, exceptuando páginas de Facebook y Whatsapp.

¿Y cómo andamos con otros países latinoamericanos? Según el Índice de Lectura en Latinoamérica, son Chile y Argentina los países que más leen libros al año, con 5.4 y 4.5 respectivamente; después es Brasil con 4.0, Perú con 3.0 y México, apenas 2.9 y al final Colombia con 2.2. (https://uvejota.com/ articles/522/indices-de-lectura-en-latinoamerica/#:~:text=Sin%20embargo %2C%20algunos%20otros%20datos%20s%C3%B3lo%20confirman%20 lo,con%205.4%20y%204.5%20libros%20 por%20a%C3%B1o%2C%20respectivamente). Y según este Índice, dos de las razones por las que no se lee, es falta de tiempo o por desinterés; es decir, la gente no lee porque no le gusta.

No sólo en la escuela se debe fomentar la lectura, sino en casa. Los padres debemos impulsar a los hijos a leer desde pequeños, justamente para que en su proceso de crecimiento se acostumbren a la lectura, y no digo de los clásicos, sino de cualquier tipo de lectura, incluyendo la digital. Si queremos que ya de adultos tengan una cultura mayor, debemos alentar la lectura, incluso por razones de pensamiento abstracto y amplitud de lenguaje oral y escrito. Y le pregunto amable lector ¿Cuántos libros tiene en casa y cuántos han leído sus hijos en este año? Luego no nos quejamos de su ortografía. No todo es tarea del maestro. ¿Usted qué opina?

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.