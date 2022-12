A eso si le echan muchas ganas

Por el derecho a la libertad de expresión

Resulta extenuante ver la forma como los políticos de todas las tendencias ideológicas que tenemos en México, léase Morena y los partidos de oposición, ocupan todo el tiempo, los recursos financieros, los foros públicos y privados y los escenarios del la Cámara de Diputados y la de senadores, además de los medios de comunicación, para discutir sobre asuntos de la política electoral nacional. Las consignas del INE si se toca o el INE no se toca tienen demasiado tiempo siendo tratados de manera constante, permanente y diaria. Cualquiera que sea la posición del expositor, su punto de vista solo diferirá en si se modifica o no al INE. Pero dentro de esta motivación va, fundamentalmente, el tema de las elecciones y de la parte proporcional del financiamiento, que les quedará a los partidos políticos. Pero hora, ya tomada la decisión de aprobar el Plan B de la Reforma Electoral en la Cámara de Senadores, se pasará a la de Diputados y se espera un resultado similar. Sin embargo, la cosa no terminará aquí porque los partidos opuestos promoverán una controversia constitucional, a la que le invertirán tiempo y recursos financieros a granel.

No es que en lo personal considere innecesaria esta discusión sobre el proceso de modificación de las leyes electorales, pero a ese tema, que es de indudable importancia, le dedican sus mejores esfuerzos y dejan detrás asuntos de importancia nacional, y que tienen que ver con los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos, la Seguridad Nacional, el respeto a la ley y la impunidad. El país en general se está debatiendo en una batalla en la cual no tiene ninguna esperanza de ganar. Es más, los ciudadanos en general, estamos desamparados ante la fuerza, las agresiones fatales diarias, el desalojo y pérdida de nuestras propiedades, por el temor real a que la totalidad de nuestras familias, sufran el aniquilamiento de sus miembros.

Cada día que pasa perdemos más territorio, que va a ser gobernado por el crimen organizado. Primero fueron las zonas rurales las que recibieron las agresiones y despojos, después en los pueblos apartados se comenzaron a recibir amenazas, a pagar extorciones y a perder los negocios. Ahora están apoderándose de zonas dentro de las grandes y medianas ciudades.

Mientras los políticos discuten que parte de la manzana le corresponderá a cada uno de ellos, el resto de los mexicanos vivimos en la zozobra, lidiando con el temor real de cuándo nos llegará nuestro tiempo de ser agredidos fatalmente. Ni los políticos en el poder ni los de la oposición añorando volver a tenerlo, les interesa la problemática de la ciudadanía. Van por sus intereses particulares y de grupo, lo demás no cabe en sus planes de corto, mediano o largo plazos. Ellos buscan el poder y solo el poder, y si algún día lo recuperan, harán exactamente lo mismo que está sucediendo en la actualidad. Sin embargo, todo tiene un límite, y espero que los mexicanos estemos ya llegando al nuestro. Vale.

*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.