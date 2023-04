¿A dónde quieres ir?

“Por el modo como las cosas son, las cosas no permanecerán del modo como son”. Beltort Brecht.

En una reciente entrevista al Profesor Alejando Ruelas Gossi en un foro del IPADE le preguntaron cuál era la diferencia entre estrategia e innovación, y comenta que prácticamente ya es lo mismo, y si lo aplicamos a nivel personal significa que necesitamos reinventarnos constantemente.

A nivel empresa, a nivel personal. Menciona también que el papel del director de una empresa es hacerse tres preguntas: donde estoy, adonde quiero ir, y como puedo llegar. De esta tres la más importante es la segunda, donde quiero ir. Vayamos al aspecto personal, ¿tenemos objetivos? ¿Los tenemos por escrito? Acorde con estadísticas el 97% de las personas económicamente activas no tienen objetivos, solo el 3% lo tienen. Y solo 4-5% de la población tiene libertad financiera a los 65 años de edad, ¿captas la relación?.

Sigue Alejando comentando de que la mayoría de las empresas no tienen definido donde quieren ir, por lo tanto no tienen innovación, nomás un increméntales o: vender más o reducir costos. A nivel personal como no pensamos seguimos con la rutina cotidiana, sin hacer cambio alguno, y luego nos extrañamos que no mejoramos.

¿Que podemos hacer para innovar? Acorde con el Profesor Ruelas hay que tomar en cuenta cuatro variables: la primera de ellas es la macroeconomía, que está ocurriendo en este nivel. En el caso de México gracias a la guerra comercial de USA con China se ha abierto una gran posibilidad.

La segunda variable es la microeconomía, que está ocurriendo en tu entorno cercano, cómo está el ambiente, por ejemplo Nuevo León tiene muy claro que viene un auge con la instalación de Tesla. Una tercera variable serían las regulaciones, las formales y las no escritas, y una cuarta sería la tecnología. A nivel personal esta última sería si mi producto o servicio lo puedo ofrecer en línea. Comenta también los cuatro grandes eventos que han marcado este siglo XXI: septiembre 2001 el ataque terrorista al WTC, el 2008 con la crisis hipotecaria, el 2020 con COVID, y 2022 la geopolítica con la guerra de Rusia y Ucrania. Como que se están acelerando los eventos que transforman el mundo.

QUÉ HACER

Las grandes empresas tienen muy claro adónde quieren ir, o que quieren ser: Google es canal de búsqueda, Amazon comercio en línea, Apple es estética y gusto. El destino no cambia, lo que cambia es la dirección. El ejemplo de esto es el GPS, tú debes saber dónde quieres ir, lo que cambia es el modo de llegar al destino.

Y por otro lado las empresas actualmente son halocéntricas, no egocéntricas. Qué significa esto, que ahora lo que se busca es una colaboración con los demás, donde todos ganan. Apple se da cuenta de que el futuro de la PC está ya liquidado, y se concentra en el iPhone, esta fue la gran visión de Jobs. Y el éxito del iPhone es que se convierte en plataforma para la infinidad de apps que se empiezan a desarrollar. Y esto contribuye al éxito de Apple y de los desarrolladores de apps.

io, de qué manera podemos hacer alianzas con otras personas u organizaciones. Y recuerda estimado lector, las empresas más exitosas ya no tienen activos, son ideas apoyadas con tecnología, UBER es uno de los ejemplos clásicos.

A nivel personal: ¿Cómo te cultivas para poder desarrollar mejores ideas? ¿Para poder servir mejor? Y primordialmente, ¿a donde quieres ir?, ¿cómo quieres que te vean? Aprovecha Semana Santa para pensar al respecto, habrás invertido muy bien el tiempo. ¡Feliz domingo de Ramos!