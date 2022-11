6 Consejos para que brille tu aguinaldo

El aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores establecido en La Ley Federal del Trabajo en su Artículo 87. Todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir, cada año, un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, como mínimo. El objeto de otorgar esta gratificación es a fin de ayudar a los trabajadores para sufragar los gastos relacionados con las fiestas de fin de año.

El fin de año, representa para las personas la temporada de mayor ingreso y de mayor gasto de todo el año, aquí te comparto unos tips que han funcionado muy sencillos y prácticos que deberás seguir con disciplina día a día:

Revisa tu mega-meta. Las verdaderas metas nos conducen a alcanzar los grandes sueños, pero una desenfrenada navidad en gastos puede desviarte de lo que realmente importa. Revisa tus prioridades antes de solo gastar.

Establece un presupuesto de gastos para esta temporada. El cual debe incluir; los gastos básicos del hogar del mes, los gastos relativos a las fiestas navideñas, y los gastos de enero, recuerda que al inicio del año siempre se presentan gastos fuertes que pueden comprometer tus finanzas. Una forma de incluir a tus hijos es: cada miembro de la familia realice una lista de los gastos que tendrán derivados de posadas, intercambios, vestuario, festivales, no olvides incluir el vestuario que seguramente todos van a querer estrenar, en tanto más gastos relaciones más apegado estarás a la realidad.

Invierte al menos el 10% de lo que llegue a tu cuenta bancaria, antes de empezar a gastar separa en otra cuenta o inversión una parte de tu dinero y ajusta todo el presupuesto a este nuevo saldo.

Compara precios desde tus compras utilizando el internet, accede a las páginas webs de la tiendas donde planeas comprar tus regalos y compara los precios en la mayoría de los casos hay mejores precios y descuentos si compras en línea.

Garantizar la protección de la familia. La mejor forma de actuar frente a accidentes o enfermedades que puedan poner en riesgo la salud de la familia y las finanzas del hogar es estar prevenido. Un seguro de salud ayuda a obtener la asistencia médica en caso de ser necesario y en el momento indicado sin que signifique un fuerte desembolso.

Evita financiarte con la tarjetas de crédito, sin lugar a duda son un gran elemento de las finanzas personales cuando las usamos de manera adecuada pagando antes de la fecha del corte el saldo total. No uses tarjetas de crédito si ya sabes que no resistes la tentación de usarlas aun sabiendo que no podrás pagarlas.

El secreto para una vida con “Solvencia Económica'' es aprender a guardar una parte del dinero que llegue a nuestras manos para ser utilizado en otro momento y con objetivos que nos guían a nuestras metas, toma control de tus finanzas personales y disfruta de tus fiestas de decembrinas 2022.

*- La autora es coach financiera.