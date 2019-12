4 en 1 año

Ya pasó un año, 4 informes y más de 250 conferencias “mañaneras”, de lo que me atrevo a decir se han dado muy pocos resultados para la economía en general, para todos los mexicanos y para el país en conjunto. A lo largo de un año de gobierno he visto, escuchado y leído desde que la corrupción es por los gobiernos pasados -incluso desde Hernán Cortez-, el que los analistas y prensa están vendidos y la descalificación a conservadores y a la sociedad civil.

En recientes días Vargas Llosa dijo "Veo muy mal a México": coincido en el comentario. De una u otra forma he mencionado que la inseguridad no cede; hay parálisis económica; no se tiene una política exterior clara; se ha destruido mucho; se repiten una y otra vez discursos con similares palabras, dichos y conceptos; la inversión está prácticamente paralizada; se privilegia el gasto en empresa petrolera por demás quebrada; se violan las formas legales en la designación de funcionarios públicos, de organismos autónomos y peor aún se tolera contra natura querer extender el período para el que fueron electos los funcionarios cuando las bases de elección eran claras; no se escucha ni atiende a gobernadores, presidentes municipales y alcaldes que no sean afines al gobierno morenista; se desestima la importancia de mejorar la educación, la investigación y la cultura; se hacen compras por asignación directa, sin licitaciones y, otras cosas más.

Sigo haciendo un balance del primer año. Se han quebrantado los órganos autónomos: Suprema Corte de Justicia, la CNDH, el INE (que sigue en la mira para restarle credibilidad y quitarle autonomía) y el INA, por ejemplo, que eran un contrapeso. Se han modificado, también en un año, programas sociales que estaban ayudando a reducir la pobreza y ahora se definen como entregas directas de dinero muchas veces sin reglas ni métricas de evaluación.

Así, como balance a un año, pienso que no basta priorizar la honestidad por encima de la experiencia, no es prudente resaltar la incondicionalidad por encima del conocimiento técnico ni tampoco que predomine la lealtad en lugar de la capacidad. Por eso la autodefinida 4T debe evitar convertirse en un esquema escenográfico y mediático sólo para tener popularidad aunque sea dudosa la gobernabilidad. A lo largo de un año se ha manipulado la realidad, por eso hay otros datos. Por eso se esté creando la idea de que el apoyo en dinero lo entrega directamente el presidente, aunque debería decirse que es del pueblo por la aportación de impuestos. Insisto, no debe entenderse como un logro la entrega de dinero en efectivo y sin transparencia a miles, millones de personas. Nada es gratis, tarde o temprano tienen un costo económico y fiscal.

Finalizo diciendo que sin duda hay logros después de un año. Quizás son pocos los buenos resultados: uno es la baja inflación y el más evidente puede ser el mejoramiento de las personas por un aumento decretado al salario mínimo.

* El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.