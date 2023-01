2022 gracias por las lecciones

Muchas gracias 2022 por las lecciones. Aprendí muchas cosas de ti. Estoy repleto de grandes recuerdos, pero formas parte del pasado. Debo soltarte. Solo regresaré a ti por mis herramientas como apoyo y dar mi MÁXIMO y hacer del 2023 un GRAN AÑO.

Amigo, ya tenemos nuevo año. ¡Si! Pero también un reto y la oportunidad de hacer mejor las cosas. Y estoy contento por ello.

Sin embargo, te tengo una noticia, ningún año nuevo va a entregarte lo que tú no tengas el VALOR de hacer. Si ya no quieres estar igual tendrás que cambiar, aunque duela. No te conformes. Cambia el plan y el destino. Dejemos de culpar a los años por nuestra falta de ya sabes qué. Sé feliz y haz feliz a los tuyos.

Lo anterior nos exige desarrollar e innovar los procesos necesarios para trabajar de una manera más eficiente y productiva. Amigo, te invito a que lo hagas con coraje, pero con el gusto de salir adelante. No por obligación. Es por convicción de tomar este año nuevo por los cuernos y hacer las cosas de manera renovada.

Agradezco profundamente lo que tengo, pero NO me es suficiente. Para crecer he tomado la decisión de fortalecer mi persona y mis negocios. Este proceso no es sencillo, pero absolutamente necesario para afrontar los retos que este 2023 trae consigo. Los cambios también obedecen a un proceso de mejora continua donde te invito a que optimices tu tiempo para atenderte y a tus seres queridos y donde la palabra clave es: BALANCE.

Enfócate y disfruta del proceso. Recuerda que es tu proceso y no hay otro igual. Nunca se te ocurra compararte. Nadie paga tus cuentas.

Es probable que estés pasando por retos económicos, de salud y otros más. Pero debemos de recuperar la paz. Estamos ante un nuevo comienzo para aprovechar todo lo nuevo y empezar todo aquello que te alimente la pasión, espíritu y el bolsillo. Sé intenso que el universo no responde a súplicas mediocres.

El flujo de efectivo no lo es todo, pero te da la tranquilidad que requieres y afrontar los compromisos. Así que te invito a que le pongas mucha atención a este tema. Tú que me estás leyendo sabes de lo que estoy hablando.

Ten un propósito claro y contundente, enfoque y una gran disciplina. Justo ahí es cuando la magia sucede.

Cuida tu tiempo. Nunca inicies algo si no tienes la convicción de terminarlo. Haz corte de caja todos los días y podrás evaluar y hacer los ajustes que se apeguen más a los resultados esperados.

La energía para este 2023 eres tú. Nadie más. No dejes que la turbulencia de otras personas distraiga tu trabajo y tu estado de ánimo.

No desees que las cosas sean más fáciles. Desea tú ser mejor. No desees menos problemas. Desarrolla más habilidades.

Fortalece tus proyectos con VALORES como esfuerzo, perseverancia, lealtad, valentía, fortaleza, lealtad, carácter, humildad, unión, amabilidad, paciencia, compromiso, gratitud, resiliencia, confianza, compañerismo, actitud de servicio, empatía, humanidad, amor, respeto y liderazgo. Súmale los que me faltaron.

En este proceso, es cuando menos puedes aflojar el ritmo, porque tienes que seguir puliendo lo que ya iniciaste. No a la pausa, no en mi caso. Porque la recompensa viene después. Recuerda, CAMBIAS tú, CAMBIA tu entorno.

Es un buen momento para darle rienda suelta a los objetivos que ya traes en mente. Por la razón que sea no era tu momento y los tenías reservados para mejores tiempos o incluso para alguna época de tu vida que marcara la diferencia entre un antes y un después. Yo ya tengo mi motivación. Si no la tienes, encuéntrala y apóyate en ella.

Inicié este proceso de cambio desde el 2021, baje la guardia en el 2022 y ahora en este 2023 haré mi MÁXIMO. Créeme que si haces un esfuerzo REAL te vas a sorprender de los resultados. Busco obtener logros, aunque sean pequeños, cada paso cuenta. Prefiero un PASO A LA VEZ que tratar de subir la escalera de un solo jalón.

¡Oh sí! Hay que ponerle un HASTA AQUÍ a todos los pendientes económicos, laborales y personales. Me lo merezco y tú también. ¡NOS LO MERECEMOS CARAJO! Se vale. Hay que trazarnos metas constantemente, pero lo más importante es cumplirlas. Hechos no palabras. Los buenos deseos NUNCA han sido suficientes.

Recuerda que tenemos 365 OPORTUNIDADES para lograr nuestras METAS. Recuerda que si tienes un sueño solo ponle fecha y este se convierte en OBJETIVO. A este objetivo divídelo en pequeños pasos para que se convierte en PLAN. Al plan lo conviertes en acciones y este será una nueva REALIDAD.

Que este nuevo año sea de proyectos, de acciones concretas y resultados viendo en todo momento el CÓMO SI en lugar del CÓMO NO. ¡Haz que las cosas sucedan y que el año nuevo MULTIPLIQUE tu capacidad para soñar!

Voy por todas las canicas, catotas, pelotas, trompos, yoyos, baleros, etc. Por todas las acciones que nos generen dividendos y flujo, pero también estabilidad emocional y espiritual.

Me despido, no sin antes desearte un Feliz 2023 y donde la AMISTAD sea el lazo que nos siga uniendo. Brindemos por los buenos momentos y las experiencias recibidas.

No somos los de antes…somos los de ahora en ADELANTE…

¡Hagamos que las cosas sucedan!

*- El autor es Director de Tafoya y Asociados.