Los mexicanos somos mucho másque mano de obra en EE.UU

En el marco de la Independencia de México, también se celebra en Estados Unidos el Mes de la Herencia Hispana, donde se reconoce el aporte cultural y las contribuciones de los inmigrantes en este país.

Al igual que México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica celebran su libertad de España el 15 de septiembre. Por tal motivo, y siguiendo me oficio periodístico, decidí hacer un trabajo sobre este acontecer en el extranjero. Durante una reveladora entrevista que le hice al cónsul de México en Phoenix, Jorge Mendoza Yescas, sus respuestas me dejaron petrificada.

Palabras más, palabras menos, se refirió a nuestros connacionales como una apreciada mano de obra para el ala conservadora de Arizona, y como si entonara un estribillo me dijo que para los republicanos los mexicanos son muy apreciados porque “van de su casa al trabajo…de su casa al trabajo y todavía de pilón a la iglesia los domingos”.

Impávida seguí escuchando la percepción con tintes clasistas del diplomático que se jacta de representarnos en Phoenix. Curiosamente, no hace ni un mes, me tocó entrevistar a Janet Murguía, líder de UnidosUS, la organización más poderosa que aboga por los derechos de los hispanos en Norteamérica.

Durante la charla, me habló sobre la urgencia de cambiar la falsa narrativa que existe sobre los latinos y mexicanos en EE.UU., los que no son valorados por su educación y aportaciones al país. No se trata de únicamente de ver a los hispanos como los peones que limpian las casas, cocinan, construyen y hacen la jardinería para los blancos. Sino reconocer que también son científicos, maestros, artistas , políticos, y ¿por qué no? Quizás próximamente llegue a la presidencia un latino.

Precisamente, para cambiar esa falsa retorica se lanzó la campaña “Count on Us” (Cuenta con nosotros) que exhibe desigualdad a latinos en esta país. Dicha campaña, está dirigida a los anglosajones, ya que una investigación nacional muestra que la mayoría de los residentes del país se sienten “cálidos” hacia los latinos, pero no abalan sus contribuciones y no se percatan de las “injustas” barreras que enfrentan los inmigrantes.

La finalidad de la campaña es “abrir los ojos” a la real aportación de los inmigrantes en el país, para que más ciudadanos y líderes apoyen la igualdad, y puedan tener acceso a salarios de profesionistas, educación superior, hogares dignos y atención médica justa.

Nada más para que se den una idea, los inmigrantes pagan anualmente 2.4 mil millones en impuestos estatales, pero muchas escuelas no abordan las necesidades de los estudiantes latinos. La campaña es un grito de justicia, para que los políticos antiinmigrantes y la población en general dejen de ver a los mexicanos y latinos como trabajadores esenciales.

El movimiento busca hacer un cambio social, y erradicar de la mente de los blancos, la idea que expresó el cónsul.

Palabras que aun retumban en mí ultrajada memoria:

“Los mexicanos de su casa al trabajo…de su casa al trabajo y todavía de pilón a la iglesia los domingos.

¡Entonces! ¿Qué más quieren?, sentenció el representante de los mexicanos en Phoenix.

*- La autora es periodista independiente para medios internacionales.