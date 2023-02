El plan B de AMLO

La situación actual de nuestro país es alarmante, pero desgraciadamente muchos mexicanos no se han enterado y a otros ni les importa. Pero de seguir las cosas como van, TODOS saldremos gravemente afectados.

López Obrador, aunque repite con frecuencia que es demócrata, no lo es, nunca lo ha sido. Desde que llegó al poder, su intención fue, a semejanza de Castro y Chávez, no soltarlo; los admira, habla bien de ellos son sus ídolos. Por eso, entregó la medalla del Águila Azteca al dictador y genocida Díaz-Canel, porque va siguiendo sus pasos, queriendo que los mexicanos lleguemos a estar en la triste y desesperante situación de los cubanos. ¡Y él mismo lo dice! y ni así sus seguidores abren los ojos… ¿Les lavaron el cerebro? ¿Les parece bien la hambruna, esclavitud, y carencias de todo tipo que sufren los cubanos? ¡Por favor!.

López Obrador no va a quitar el dedo del renglón para enquistarse en el poder, imponiendo a alguna

de sus corcholatas. Pero, al darse cuenta que ya no las tiene todas consigo, y que en 2024 no ganaría a la buena las elecciones, se ha dedicado a corromper al ejército llenándolo de poder y a dividir a los mexicanos; de ésta forma, con un país polarizado, aliado el ejército y desprestigiando al poder Judicial, la prensa libre y el órgano electoral, pretende salirse con la suya, burlándose de los mexicanos.

Su intención es destruir al INE, para tomar el control total de las elecciones. Sobre éste tema, tuvimos una conferencia con el Diputado Federal Jorge Triana el viernes pasado quien nos explicó: “Una vez que la Reforma electoral no pasó al carecer Morena y sus aliados de mayoría calificada, de inmediato López les envió el “Plan B”, por la vía de leyes secundarias, procedimiento que, sin el cambio constitucional, es una violación a la Constitución, una más de éste gobierno. Estas modificaciones fueron entregadas sin el tiempo necesario para al menos leerlas y sin estar en el orden del día. Se aprobaron porque al ser leyes secundarias, solo necesitaban mayoría simple con la que sí cuentan Morena y sus aliados. Sin embargo al ser inconstitucionales, será la SCJN, quien determinará su viabilidad que esperamos sea apegada a derecho”.

Ante esta realidad los ciudadanos tenemos que actuar. Primeramente, no dividirnos. En Venezuela, al descubrir en Chávez su intención de dictador, varios grupos ciudadanos defendieron su instituto electoral, pero divididos, eso los llevó al fracaso. Aquí hay varios grupos ciudadanos: Frena, Si por México, Chalecos, Participación ciudadana, etc., Si logramos que todos los grupos se unan, y como uno solo salgamos el próximo domingo 26,a manifestar nuestro rechazo a las políticas Castro-Chavistas, defendiendo la Institución que ha tenido excelentes resultados en materia electoral como es el INE, podremos detener la intención de desaparecerlo.

No olvidemos, nuestro objetivo no es que alguno delos grupos se lleve las palmas, nuestro objetivo real es MÉXICO, defender con todo nuestra Democracia y Libertad, que López quiere destruir. De todos y cada uno, dependerá que no lo consiga.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es Consejera Familiar.