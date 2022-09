Echarle ganas a tu negocio no te sirve de nada

Estimado lector, tal vez no estés de acuerdo con el título de este artículo, pero espero convencerte en el trayecto de la lectura.

No basta con “echarle ganas” a los negocios ya que no generan grandes resultados. En tiempos tan complejos que estamos viviendo requerimos algo más que solo “echarle ganas” ya que es la diferencia entre mantenerte o mantenerte y seguir creciendo, aprovechando una nueva idea u oportunidad y pasar a tu empresa al siguiente nivel. Debemos promover nuevas ideas y esquemas de trabajo para la apertura de nuevos horizontes haciendo cosas diferentes para obtener resultados positivos.

Entiendo que es muy común escuchar que todos le están “ECHANDO GANAS”, pero realmente ¿sirve de algo? Todos tienen ganas de que les vaya bien, tienen ganas de aumentar sus ventas, tienen ganas de tener buenas finanzas, en fin, todos tenemos ganas de mejorar. ¿Estamos?

Pero aquí viene la pregunta capital: pero si todos le están echando ganas, ¿por qué no les va bien a todas las empresas?

La respuesta es que echarle ganas ¡NO SIRVE PARA MUCHO! Lo que realmente funciona es tomar ACCIONES acertadas y justo esto es lo que marca la diferencia entre las empresas que sólo le “echan ganas”.

Hace tiempo tuve un negocio donde las cosas no marchaban bien. Y herede la idea de que “echándole ganas” resolvería todo. Gran error. Ya que no terminaba el negocio de despegar, y me di cuenta de que estaba en la etapa de PARALISIS POR ANALISIS. En realidad, tenía miedo de actuar y sólo le estaba “echando ganas” ¡No! Hay que cambiar.

Desgraciadamente la mayoría de las empresas no hacen cosas nuevas y sólo se limitan a “echarle ganas”, lo que se traduce en dejar de invertir, reducir sus gastos (irónicamente lo primero que se recorta es la publicidad y mercadotecnia que es lo que más se necesita en una crisis).

¿Por qué las empresas no encuentran nuevas oportunidades? Esto sucede cuando la empresa no introduce nuevos productos y/o servicios al mercado y el Empresario se sigue aferrando a lo que actualmente tiene u ofrece.

¡Se debe buscar la manera de cambiar el pensamiento del negocio para generar ideas innovadoras!

Una forma de encontrar nuevas oportunidades en el mercado es introducir nuevos productos, pero también nuevos servicios, pero si tu empresa no ha hecho algo así en los últimos tres años, tienes un problema de falta de innovación.

Algunas empresas piensan que ya no quedan oportunidades en sus sectores respectivos, porque estos ya se encuentran en una fase de madurez. En mi opinión no existen mercados maduros, todo es cuestión de imaginación ya que en materia de marketing todo es probable.

Las ideas son una fuente inagotable de innovaciones y cualquier empresa puede producirlas recurriendo a sus principales socios: colaboradores, distribuidores, proveedores y demás partes interesadas.

El éxito de Silicon Valley deriva de la existencia de tres mercados:

-Un mercado de ideas.

-Un mercado de capital y

-Un mercado de colaboradores altamente calificados.

El sólo echarle ganas en vez de tomar acciones diferentes, la crisis se vuelve negativa y la situación se agrava. Es por ello por lo que, en las crisis, en lugar de echarle ganas debemos tomar acción, y estas acciones tienen que ser innovadoras en nuestro negocio.

“En un bosque se bifurcar dos caminos, y yo tomé el menos transitado. Al final de mi vida esto marcó la diferencia. El camino más transitado es el camino de echarle ganas, el menos transitado es el de tomar acciones acertadas, así que la opción la tenemos cada uno en nuestras manos.” Robert L. Frost

¿Ves la diferencia?

* El autor es Director de Tafoya y Asociados.