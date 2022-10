Gran ofensiva ayudó a los Águilas a ganar el primero de la serie anteHermosillo

Con una ofensiva de trece imparables, incluyendo tres cuadrangulares, los Águilas de Mexicali se llevaron el primero de la serie, luego de vencer 13-2 a los Naranjeros de Hermosillo, encuentro que se disputó en el Estadio Sonora.



Los sonorenses tomaron la delantera en el encuentro con rodado dentro del cuadro de José Cardona que mandó al plato a Luis Cruz para el 1-0 en la tercera entrada. Sin embargo los emplumados reaccionaron en el cuarto inning con un rally de cuatro carreras; primero Anthony Giansanti pegó cuadrangular de tres carreras para que Reynaldo Rodríguez y Scott Schebler anotaran y dejaran el juego 3-1. Luego Xorge Carrillo pegó sencillo, donde Chris Roberson anotó y aumentó la ventaja en el juego.



Hermosillo reaccionó en el quinto capítulo con un cuadrangular solitario de Maxwell León para acercarse en el juego 4-2. Pero en la sexta entrada, Mexicali fabricó rally de seis carreras; Niko Vásquez pegó cuadrangular de tres carreras, Giansanti y Roberson anotaron para aumentar la diferencia 7-2 y Leo Heras conectó otro cuadrangular de tres carreras, donde Luis Santos y Coco Montes llegaron al plato para poner el juego 10-2.



Finalmente en el noveno capítulo, Ángel Chavarin amplió la diferencia emplumada con un doblete que vació las bases para que Diego Ramírez, Amilcar Gómez y Niko Vásquez anotaron para dejar el juego por pizarra final de 13-2.



Eduardo Vera (1-0) consiguió el triunfo, permitió un imparable, dos carreras, repartió una base por bola y ponchó a cuatro rivales, mientras que Wilmer Ríos (0-1) cargó con el revés lanzó cinco entradas y un tercio, recibió siete hits y siete carreras y abanicó a dos rivales.



El día de hoy, los Caballeros Águilas de Mexicali buscarán asegurar la serie, donde David Reyes (1-0) subirá a la loma de los disparos por los visitantes, mientras que Brandon Brennan (0-0) estará por Hermosillo, la cita es a partir de las 19:30 horas, tiempo de Baja California.

PIZARRA



EQUIPO 123 456 789 C H E

MEXICALI 000 406 003 13 13 0

HERMOSILLO 001 010 000 2 4 3



PG: Eduardo Vera (1-0)

PP: Wilmer Ríos (0-1)

SV: No hubo.

HR: MXL: Anthony Giansanti (2), Niko Vásquez (2), Leo Heras (1) HER:

Maxwell León (1)

ESTADIO: Estadio Sonora

DURACIÓN: 3:10