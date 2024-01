"Gorilla Power" se vistió de héroe y acerca a Mexicali en la serie

Mexicali, B.C.- Gracias a un imparable de Kennys Vargas en la décima baja, Águilas de Mexicali venció 3-2 a los Algodoneros de Guasave para colocar la serie 2-1, cotejo que se disputó en El Nido de los Águilas.



Con el marcador empatado 2-2 y hombre en segunda y primera, Vargas sacó sencillo al jardín izquierdo el cual aprovechó Norberto Obeso quien con su velocidad llegó barrido a home para dejar las cuentas finales de 3-2.



Mexicali tomó la delantera desde el segundo acto con dos carreras; primero Xorge Carrillo sacó elevado de sacrificio al jardín central donde anotó Alejandro Flores desde la esquina caliente para el 1-0, luego Javier Salazar pegó doblete al derecho que produjo a Juan Carlos Gamboa para el 2-0.



Algodoneros reaccionó en la cuarta entrada con un imparable de Yoelkis Guibert a las praderas del central, anotó Jesse Castillo para el 2-1, luego en el “lucky seven” los sinaloenses emparejaron las acciones con un rodado dentro del cuadro, provocó que Agustín Ruíz llegara al pentágono con el 2-2.



Por Mexicali lanzaron Marcelo Martínez quien abrió el juego y se fue sin decisión luego de trabajar cinco entradas de cinco hits, una rayita y seis ponches, luego desfilaron Williams Ramírez, Patrick

Weigel y Jesús Cruz



Jake Sánchez (1-0) reclamó el triunfo con labor de dos entradas en blanco la derrota fue para Jeff Ibarra (0-1) con una entrada, cedió un hit, una carrera, dos pasaportes y un ponche.



Hoy, Águilas y Algodoneros disputarán el cuarto juego de la serie, el lanzador emplumado será anunciado y por Guasave estará Vidal Sotelo (0-0) la cita está pactada a las 19:30 horas, tiempo de Baja California.



REYES CAUSA BAJA POR LESIÓN.



Mediante un comunicado, Águilas de Mexicali informó de una lesión en el talón derecho del lanzador David Reyes quien tuvo un accidente con una alcantarilla. La evaluación de Reyes será realizada día a día, por lo que su fecha de retorno a la actividad dependerá de su recuperación.



PIZARRA



EQUIPO 123 456 789 10 C H E

GUASAVE 000 100 100 0 2 9 0

MEXICALI 020 000 000 1 3 7 0



PG: Jake Sánchez (1-0)

PP: Jeff Ibarra (0-1)

SV: No hubo.

HR: No hubo.

ESTADIO: Nido de los Águilas.

DURACIÓN: 3:51

ASISTENCIA: 11,743