“Aquel que tiene fe no está nunca sólo”

CARLYLE

Tengo el placer de reproducir la respuesta a una carta enviada por una niña al editor del periódico New York Sun en 1897. Sus líneas son, sin lugar a dudas, un claro ejemplo de lo que somos y podemos ser pero que de repente no nos atrevemos por que simplemente estamos ciegos a pesar de poseer el don de la vista. Tengamos pues la conciencia de saber que la razón más importante de esta temporada es festejar el nacimiento de Jesús quien es el que a final de cuentas nos guía para poder ver lo que verdaderamente es importante distinguir en esta vida…

En esta fecha tan hermosa del año doy gracias a Dios por haberme dado la vida y por permitirme gozar a diario a mi familia que representa el tesoro más grande con el que cuento.

Asimismo, aprovecho para agradecerles de antemano el privilegio que me otorgan todos y cada uno de ustedes cada sábado cuando me regalan su valioso tiempo al leerme. No me resta más que desearles lo mejor en esta navidad y que sus deseos se cumplan con trabajo y disciplina en el 2021.

Querido editor: Yo tengo 8 años y mis amigos dicen que santa claus no existe; por favor dígame la verdad, ¿existe santa claus? Querida Virginia: Tus amigos están equivocados, ellos sin duda están afectados por el escepticismo de una época escéptica. Ellos solo creen lo que ven, la mente Virginia es demasiado pequeña, comparada con la inmensidad del universo.

Sí Virginia, santa claus si existe, así como existen la devoción y el amor, tú sabes que estos sentimientos nos llenan la vida de dicha y de gozo.

Como sería de diferente el mundo si no hubiera santa claus!!! Sería tan aburrido como si no existieran Virginias , no habría cuentos de niños , ni poesías, ni canciones, ni imaginación. Tampoco habría sueños ni ilusiones, ni suspiros, ni esperanza, que son tonterías para muchas mentes.

Puedes no creer en santa claus o en lo sobrenatural, podrías decirle a tu papá que contrate a un hombre que vigile las chimeneas y el árbol de navidad con el fin de descubrir a santa claus cuando entregue los regalos. ¿Pero que probará eso? El hecho de que nadie haya visto a santa claus no significa que no exista .

Las cosas más reales de este mundo son aquellas que solo los niños y no los adultos pueden ver .

Nadie ve las preocupaciones o las angustias de los demás, pero están ahí. Los grandes sueños han comenzado como locuras, la alegría, la fé, la compasión , el perdón, siguen llenando de vida a muchos en este mundo aunque a veces nuestras mentes se resistan a aceptarlo .

Los ojos y los oídos solo nos muestran una pequeña parte de este universo, la fé en Dios, la poesía, el romance, la fantasía, no dejan que nuestra mente nos enceguece, con ellas nos abrimos a universos infinitos, plenos de posibilidades, que nos darán la luz para crear nuestro futuro, para construir nuestras realidades.

¿Es eso real Virginia?

Santa claus existe ahora y vivirá por siempre, dentro de cien mil años más… mientras algún niño como tú siga creyendo en él…

Disfruta esta navidad, creyendo en ti, en los tuyos, en tus afectos, en tus logros, en tu fuerza, en todo lo que hay en tu vida que quizas no ves, pero existe, que si lo valoras lo podrás disfrutar como lo mereces.

* El autor es editorialista local/Consejero CDEM.